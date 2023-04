18 urodziny — jakie prezenty sprawdzą się najlepiej?

18 urodziny to szczególny moment. Można powiedzieć, że to dzień wkroczenia w dorosłe życie. Stąd wiele osób bardzo hucznie świętuje ten czas. Niezbędnym elementem obchodów są udane i wyjątkowe upominki. Podpowiadamy, co warto wybrać.

Idealne prezenty na 18 urodziny dla chłopaka

Wybierając prezenty na 18 urodziny dla syna, ukochanego czy znajomego warto wziąć pod uwagę jego zainteresowania. Wielu nastolatków interesuje się motoryzacją. Stąd udanym podarunkiem może być voucher na offroad po torze. To doskonały wybór dla fanów dużych, terenowych samochodów, mocnych wrażeń i wyzwań. Podczas jazdy po wymagającym terenie pełnym błota, podjazdów i zjazdów można poczuć przypływ adrenaliny i endorfin. Warto podkreślić, że solenizant nie musi mieć prawa jazdy kategorii B. Potrzebne są tylko podstawowe umiejętności z zakresu kierowania samochodem.

Innym niezapomnianym dla młodego mężczyzny przeżyciem będzie strzelanie z karabinu AK-47 i pistoletu glock. To doskonała okazja, aby zapoznać się z tymi rodzajami broni. Dzięki temu nastolatek może odkrywać w sobie nową pasję. Wszystko odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, o co dba doświadczony instruktor.

Doskonałe prezenty na 18 urodziny dla dziewczyny

A jakie prezenty na 18 urodziny warto podarować bliskiej lub znajomej młodej kobiecie? Świetnym pomysłem będzie klasyczny masaż tajski. To doskonały sposób na odprężenie i zrelaksowanie się. Taka sesja skutkuje rozluźnieniem mięśni, pobudzeniem krążenia krwi i zwiększeniem ruchliwości stawów. Świetnie sprawdzi się dla nastolatki zmęczonej nauką i codziennymi problemami.

Dobrą propozycją podarunku dla solenizantki będzie też popołudnie w SPA. To rozbudowany odprężający rytuał, w skład którego wchodzi masaż relaksacyjny ciała, manicure klasyczny lub peeling ciała oraz pielęgnacyjny zabieg na twarz dopasowany do potrzeb cery. Pozwala zregenerować ciało i oczyścić umysł.

Uniwersalne prezenty na 18 urodziny

Voucher na czekoladową ucztę fondue dla dwojga to prezent idealny zarówno dla nastolatka, jak i nastolatki. Solenizant lub solenizantka mogą zabrać ze sobą drugą połówkę, przyjaciółkę, matkę lub inną osobę. Na miejscu czekać będzie na nich pyszna czekolada, owoce i ciasteczka. Atrakcja gwarantuje też sporą dawkę wiedzy m.in. na temat wykorzystania produktów czekoladowych.

Innym uniwersalnym upominkiem na 18-nastkę jest lot widokowy balonem. Gwarantuje niezapomniane wspomnienia, przypływ adrenaliny i piękne widoki. Podczas lotu można poczuć wiatr we włosach i zobaczyć znane miejsca z nowej perspektywy. W skład takiej atrakcji wchodzi o wiele więcej niż sam lot m.in. drobny poczęstunek, lampka szampana i zdjęcie z lotu.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Vouchery na przeżycia to prezenty na 18 urodziny, które sprawdzą się najlepiej. Gwarantują wyjątkowe wrażenia i niezapomniane wspomnienia. Pamiętaj też, że 18-nastka wymaga zorganizowania hucznej imprezy. Warto pomyśleć, w jaki sposób możesz w tym pomóc. Nawet najmniejszy gest np. załatwienie lub upieczenie tortu urodzinowego, będzie mile widziany.