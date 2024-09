Napisane przez mikolajczarnecki• 3:49 pm• Ciekawostki

C&A to międzynarodowa marka odzieżowa z ponad 180-letnią tradycją, oferująca szeroki asortyment ubrań i akcesoriów dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Sklep w Zabrzu, zlokalizowany w Centrum Handlowym M1, zaprasza do odkrywania najnowszych trendów w modzie w przystępnych cenach.

Sklep C&A w Zabrzu to idealne miejsce dla osób poszukujących modnej, wygodnej i przystępnej cenowo odzieży dla całej rodziny. Szeroki asortyment, zaangażowanie w zrównoważoną modę oraz dogodna lokalizacja sprawiają, że zakupy w C&A to czysta przyjemność. Zapraszamy do odwiedzenia sklepu i odkrycia najnowszych kolekcji.

C&A Zabrze M1



C&A Zabrze, M1 Centrum Handlowe

ul. Plutonowego R. Szkubacza 1

41-800 Zabrze

Kontakt:

Email: ap-internet@canda.com

Tel.: +48 508 573 024

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00

Niedziela: 10:00 – 20:00

Lokalizacja i dojazd

M1 Centrum Handlowe Zabrze

Sklep C&A znajduje się w popularnym centrum handlowym M1, co zapewnia wygodny dojazd i możliwość połączenia zakupów z innymi aktywnościami.

Jak dojechać?

Samochodem: Centrum M1 położone jest przy ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, z obszernym parkingiem dla klientów.

Centrum M1 położone jest przy ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, z obszernym parkingiem dla klientów. Komunikacją miejską: Dojazd autobusami linii 7, 23, 47, 111, zatrzymującymi się w pobliżu centrum handlowego.

Oferta sklepu C&A w Zabrzu

Moda damska

Odzież casualowa i elegancka: Sukienki, bluzki, spodnie, spódnice i żakiety na różne okazje.

Sukienki, bluzki, spodnie, spódnice i żakiety na różne okazje. Bielizna i stroje kąpielowe: Komfortowe modele dla każdej sylwetki.

Komfortowe modele dla każdej sylwetki. Akcesoria: Torebki, biżuteria, szale i inne dodatki dopełniające stylizację.

Moda męska

Ubrania codzienne i formalne: Koszule, spodnie, marynarki i t-shirty dla mężczyzn ceniących styl i wygodę.

Koszule, spodnie, marynarki i t-shirty dla mężczyzn ceniących styl i wygodę. Kolekcje biznesowe: Eleganckie garnitury i dodatki na spotkania biznesowe i formalne okazje.

Eleganckie garnitury i dodatki na spotkania biznesowe i formalne okazje. Akcesoria: Krawaty, paski, czapki i inne dodatki.

Moda dziecięca

Ubrania dla niemowląt i dzieci: Wygodne i bezpieczne stroje dla najmłodszych, w różnorodnych wzorach i kolorach.

Wygodne i bezpieczne stroje dla najmłodszych, w różnorodnych wzorach i kolorach. Odzież młodzieżowa: Modne stylizacje dla nastolatków, zgodne z aktualnymi trendami.

Kolekcje specjalne

C&A Bio Cotton: Ubrania wykonane z bawełny organicznej, przyjazne dla skóry i środowiska.

Ubrania wykonane z bawełny organicznej, przyjazne dla skóry i środowiska. Clockhouse: Linia dla młodzieży, łącząca nowoczesne wzornictwo z komfortem noszenia.

Dlaczego warto odwiedzić C&A w Zabrzu?

Szeroki asortyment

C&A oferuje różnorodność stylów i rozmiarów, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku i preferencji modowych.

Przystępne ceny

Marka słynie z oferowania wysokiej jakości odzieży w atrakcyjnych cenach, co pozwala na odświeżenie garderoby bez dużych wydatków.

Zrównoważona moda

C&A angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, oferując kolekcje wykonane z materiałów ekologicznych i dbając o etyczne standardy produkcji.

Historia marki C&A

C&A zostało założone w 1841 roku przez braci Clemensa i Augusta Brenninkmeijer w Holandii. Nazwa marki pochodzi od inicjałów założycieli. Firma od początku stawiała na dostępność mody dla szerokiego grona odbiorców, oferując odzież wysokiej jakości w przystępnych cenach.

Obecnie C&A jest obecna w wielu krajach na całym świecie, posiadając tysiące sklepów i zatrudniając dziesiątki tysięcy pracowników. Marka kontynuuje swoją misję, dostarczając klientom najnowsze trendy i dbając o odpowiedzialność społeczną oraz środowiskową.

Usługi dodatkowe

Program lojalnościowy

C&A oferuje swoim klientom programy lojalnościowe i karty rabatowe, umożliwiające korzystanie z dodatkowych zniżek i promocji.

Zakupy online

Klienci mogą dokonywać zakupów przez internet na stronie www.c-and-a.com, z opcją dostawy do domu lub odbioru w sklepie.

