Czy agencje pracy pomagają w onboardingu nowych pracowników?

Czy zatrudniając ludzi przez agencję pracy, nie wiesz, kto tak naprawdę ma ich wdrażać i pilnować dokumentów, badań czy szkoleń BHP? Zastanawiasz się, czy agencja tylko „dostarcza” pracownika, czy realnie wspiera Cię w adaptacji nowej osoby do Twojej firmy? W artykule krok po kroku pokazuję, jak agencje pracy mogą odciążyć Cię w onboardingu, żebyś Ty mógł skupić się na rozwijaniu biznesu, a nie na papierologii.

Czym właściwie jest onboarding?

Onboarding to cały proces wprowadzenia nowej osoby do firmy, a nie jednorazowe szkolenie pierwszego dnia. Obejmuje przygotowanie stanowiska, przekazanie informacji o zasadach, kulturze organizacyjnej, strukturze firmy oraz wsparcie w pierwszych tygodniach pracy. Dzięki dobrze zaplanowanemu onboardingowi nowy pracownik szybciej czuje się częścią zespołu, łatwiej odnajduje się w zadaniach i rzadziej myśli o odejściu już po okresie próbnym. Warto wiedzieć, że firmy, które konsekwentnie inwestują w onboarding, często notują niższą rotację i wyższą efektywność już w pierwszych miesiącach pracy nowych osób. To oznacza, że wdrożenie nie jest dodatkiem, tylko realną inwestycją, która zwraca się w postaci stabilnego zespołu i mniejszej liczby rekrutacji „na szybko”.

Rola agencji pracy przed pierwszym dniem

Agencja pracy nie zajmuje się tylko znalezieniem kandydata, ale może przejąć sporą część zadań jeszcze przed jego pierwszym dniem w Twojej firmie. Do takich działań zaliczasz między innymi przygotowanie i kompletowanie dokumentów, weryfikację uprawnień, umawianie badań lekarskich czy organizację wstępnych szkoleń z BHP. W praktyce dostajesz więc osobę, która ma uporządkowaną sytuację formalną i może skupić się na nauce pracy, a nie na bieganiu po urzędach. Dobrze działająca agencja ustala z Tobą wcześniej standardy, według których przygotowuje pracowników do startu w Twojej firmie. Dotyczy to między innymi tego, jakie informacje o kulturze, zasadach czy grafiku mają być przekazane, zanim nowa osoba pojawi się u Ciebie na hali, w biurze czy magazynie. Ciekawostką jest to, że niektóre agencje tworzą dla klientów gotowe „pakiety startowe” z materiałami o firmie, dzięki czemu pracownik zna podstawy jeszcze przed pierwszym logowaniem do systemu.

Wsparcie agencji w pierwszych dniach pracy

W pierwszych dniach pracy agencja może pełnić rolę łącznika między Tobą a nowym pracownikiem, co szczególnie doceniasz przy większych zespołach lub rotujących grafikach. Konsultant agencji dba wtedy o to, żeby pracownik wiedział, gdzie ma się stawić, znał przełożonego, plan dnia i podstawowe procedury obowiązujące na stanowisku. Dzięki temu Ty nie tracisz czasu na wyjaśnianie rzeczy organizacyjnych każdej osobie z osobna, bo część informacji jest przekazywana wcześniej i w spójny sposób.

Współpraca z agencją w tym okresie często obejmuje także:

doprecyzowanie zadań i zakresu obowiązków nowej osoby, żeby uniknąć nieporozumień

wsparcie w komunikacji między Tobą, działem HR a pracownikiem, szczególnie przy zmianach grafików lub stanowisk

zbieranie pierwszych opinii pracownika o wdrożeniu, co pozwala szybko wychwycić problemy

Ciekawostką jest, że część agencji utrzymuje z pracownikiem stały kontakt przez pierwsze tygodnie, pełniąc funkcję „buddy’ego” z zewnątrz, który pomaga mu lepiej zrozumieć zarówno Twoje oczekiwania, jak i specyfikę pracy w danej branży.

Widzisz, że agencja pracy realnie pomaga Ci w onboardingu, a nie tylko „podsyła” ludzi na zmianę. Dzięki jej wsparciu formalności są ogarnięte, szkolenia startowe i BHP są zaplanowane, a nowy pracownik od początku dostaje jasne informacje o zasadach i organizacji pracy. To sprawia, że szybciej odnajduje się w zespole, ma mniej stresu na starcie i chętniej zostaje z Tobą na dłużej. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie https://leasingteam.pl/.

