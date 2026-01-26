Czy można pływać kajakiem zimą?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:30 am• Ciekawostki

Spływy kajakowe kojarzone są przede wszystkim jako doskonała forma aktywności fizycznej w czasie najcieplejszych miesięcy w roku. Jeśli jesteś jednak miłośnikiem kajaków, warto wiedzieć, że również w zimie możesz z powodzeniem oddawać się tej pasji. Czy można udać się na spływ zimą? Można, jak najbardziej! Zobacz, w jaki sposób się do niego przygotować.

Sprawdź warunki pogodowe

Wypad na kajaki w zimowe miesiące to okazja do podziwiania niepowtarzalnych widoków i odkrywania uroków danej trasy, jakich nie zaznasz podczas ciepłej pogody. Warto jednak zaznaczyć, że nie każda rzeka nadaje się do tego rodzaju aktywności. Szczególnie jeśli jesteś mniej doświadczony, unikaj bardziej skomplikowanych tras. Sprawdź też, czy na wybranym przez Ciebie odcinku nie znajdują się zatory śnieżne, niebezpieczne kry lub inne przeszkody. Spływ oczywiście nie będzie możliwy, jeśli tafla wody jest zamarznięta. Oprócz tego sprawdź też, jaka jest pogoda prognozowana na dzień Twojego spływu. Zrezygnuj z niego, jeżeli możliwe jest wystąpienie skrajnie niskich temperatur, silnego wiatru, czy zamieci śnieżnych. Bezwzględnie zaplanuj też czasowo spływ w taki sposób, aby nie znajdować się w wodzie po zmroku. Spływy kajakowe przez cały rok organizuje firma Pagajos https://pagajos.pl/ . Dostępne są również trasy dla początkujących https://pagajos.pl/splywy-kajakowe-dla-poczatkujacych/ , które sprawdzą się, jeśli chcesz postawić na bezpieczniejszą drogę. Dostępne są m.in. spływy po malowniczej rzece Ruda https://pagajos.pl/splywy-kajakowe/ruda/ .

Dobierz odpowiednie wyposażenie

Nawet doświadczony kajakarz, obeznany z pływaniem zimą, nie powinien zapomnieć o profesjonalnym przygotowaniu i wyposażeniu dopasowanym do panującej na zewnątrz pogody. Niezbędne będą wygodne rękawiczki i wodoodporne okrycie wierzchnie. Przyda się także ciepła czapka. Mokre ubrania mogą po wyjściu z wody przyczynić się do szoku termicznego i nagłej utraty temperatury, w związku z czym zabierz ze sobą zapasowy komplet ubrań. Ponadto przydatnym wyposażeniem będzie czekan, który pomoże Ci przemieścić się, gdy na wodzie będą znajdować się lodowe kry.

Eksperci polecają również zaopatrzenie się w przekąski, które pozwolą w szybki sposób uzupełnić wytracone podczas wysiłku kalorie. Sprawdzą się np. słodkie batoniki. Miej także pod ręką termos lub butelkę termiczną z ciepłym piciem, najlepiej herbatą. Możesz ją dodatkowo posłodzić, aby nie tylko rozgrzewała, ale też dodawała sił. Bezwzględnie unikaj alkoholu! Oprócz tego, że narazi Cię on na gorszą orientację i wolniejsze reakcje na wodzie, to też przyczyni się do szybszej utraty ciepła, co podczas zimowych spływów może okazać się nawet śmiertelne.

