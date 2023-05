Czy Zabrze było niemieckie

Zabrze było niemieckie od chwili założenia miasta do końca II wojny światowej. Przynależność ta jest jednak nieco skomplikowana przez fakt, że region Górnego Śląska, w którym Zabrze się znajduje, był obszarem sporów terytorialnych i zmian granic między Polską i Niemcami.

Zgodnie z dostarczonymi informacjami, Zabrze (do 1915 roku, później nazwane Hindenburg) było częścią Cesarstwa Niemieckiego, a następnie Republiki Weimarskiej i III Rzeszy od czasu swojego założenia do 1945 roku. W 1922 roku, po plebiscycie na Górnym Śląsku, część terytorium powiatu zabrzańskiego, w tym Bielszowice, Bujaków, Chudów, Kończyce, Makoszowy, Paniowy, Paniówki, Pawłów i Ruda, została przyłączona do Polski.

Reszta miasta, w tym gminy Biskupice, Maciejów, Sośnica, Zaborze i Zabrze, oraz obszar dworski Biskupice, pozostała w granicach Niemiec do 1945 roku, kiedy to Zabrze zostało włączone do Polski po II wojnie światowej.