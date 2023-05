Z czego znane jest Zabrze? Co warto zobaczyć w Zabrzu?

Zabrze jest znane głównie ze swojego przemysłowego dziedzictwa. W mieście znajduje się kilka interesujących atrakcji turystycznych, w tym Muzeum Górnictwa Węglowego, które znajduje się na terenie dawnej kopalni Guido. Kopalnia ta była w przeszłości jednym z najważniejszych miejsc wydobycia węgla kamiennego w regionie, a dzisiaj jest ciekawym miejscem do nauki o historii przemysłu górniczego w Polsce.

Zabrze jest także znane ze swojego zespołu piłkarskiego, Górnika Zabrze, który jest jednym z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Stadion im. Ernesta Pohla to miejsce, które warto odwiedzić, szczególnie dla fanów piłki nożnej.

Jeśli chodzi o naturę, Zabrze ma kilka parków miejskich, takich jak Park 12 Czerwca i Park Dubiela, które są idealne na spacery lub piknik. Chociaż nie są to miejsca, które najbardziej kojarzą się z Zabrzem, to jednak stanowią one istotny element miejskiego krajobrazu.

Historia i Położenie Zabrza

Zabrze, położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, to miasto o niezwykle bogatej historii. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą już z XIII wieku. Zabrze stało się istotnym punktem na mapie Górnego Śląska dzięki złożom węgla, a pierwsza kopalnia państwowa, Królowa Luiza, powstała tu już w 1796 roku. W późniejszych latach, Zabrze stało się siedzibą wielu innych kopalń oraz hut, stając się ważnym ośrodkiem górniczym. Prawa miejskie miasto uzyskało dopiero w 1922 roku. Nazwa Zabrza wiąże się ze słowem „sadbre”, oznaczającym „za debrami” czyli gęstym gąszczem leśnym.

Zabytkowa Kopalnia Guido

Jednym z najważniejszych punktów na mapie Zabrza jest Zabytkowa Kopalnia Guido. Miejsce to, którego historia sięga XIX wieku, to prawdziwy skarb dla miłośników historii i techniki. Obecnie nieczynna, kopalnia stała się unikalnym miejscem zwiedzania, oferującym bliskie spotkanie z historią górnictwa. Wyróżniającym elementem kopalni jest także podziemna restauracja, gdzie możemy odpocząć po zwiedzaniu.

Sztolnia Królowa Luiza

Kolejnym miejscem, które warto odwiedzić, jest Sztolnia Królowa Luiza. To atrakcja, która przenosi nas w czasie do XVIII wieku, pokazując trudy i wyzwania, z którymi zmagali się górnicy. Sztolnia została udostępniona dla turystów w 2016 roku, a obecnie jej najpopularniejszą atrakcją jest najdłuższy podziemny spływ łodziami.

Zabrze – miasto zielone

Zabrze to nie tylko historia i przemysł, ale również piękne, zielone tereny. Miejski Ogród Botaniczny, położony przy ul. Piłsudskiego 60.