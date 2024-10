Napisane przez mikolajczarnecki• 11:59 pm• Ciekawostki

InMedio to popularna sieć salonów prasowych i sklepów typu convenience, oferująca szeroki asortyment prasy, książek, artykułów tytoniowych oraz produktów impulsowych. W Zabrzu mieszkańcy mogą skorzystać z usług InMedio w dogodnej lokalizacji w centrum handlowym M1.

InMedio w Zabrzu to miejsce, które warto odwiedzić podczas zakupów w Centrum Handlowym M1. Bogata oferta produktów, profesjonalna obsługa oraz dogodna lokalizacja sprawiają, że sklep cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Zabrza i okolic. Niezależnie od tego, czy poszukujesz najnowszej prasy, ciekawej książki czy drobnych artykułów codziennego użytku, InMedio spełni Twoje oczekiwania. Zapraszamy do odwiedzenia sklepu i skorzystania z oferty, która uprzyjemni Twój dzień.



InMedio Zabrze M1



Adres: Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1, 41-800 Zabrze

Telefon: 22 469 88 57

Godziny otwarcia Centrum:

Poniedziałek – Sobota: 9:00-21:00

Niedziela: 10:00-20:00

Szeroka oferta dla każdego

Prasa i literatura

InMedio w Zabrzu oferuje bogaty wybór prasy krajowej i zagranicznej. W ofercie znajdują się najnowsze wydania gazet codziennych, tygodników, miesięczników oraz magazynów specjalistycznych z różnych dziedzin, takich jak moda, zdrowie, technologia czy motoryzacja. Miłośnicy literatury mogą liczyć na wybór bestsellerów, powieści, kryminałów, literatury faktu oraz książek dla dzieci i młodzieży.

Artykuły tytoniowe i akcesoria

Sklep zapewnia szeroki asortyment artykułów tytoniowych, w tym papierosy, tytoń, cygara oraz akcesoria dla palaczy, takie jak zapalniczki, papierośnice czy filtry. Wszystkie produkty pochodzą od renomowanych producentów i spełniają najwyższe standardy jakości. Sprzedaż prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z poszanowaniem zasad odpowiedzialnej sprzedaży.

Produkty impulsowe i drobne zakupy

InMedio to także miejsce, gdzie można zaopatrzyć się w słodycze, napoje, przekąski oraz drobne artykuły pierwszej potrzeby, takie jak baterie, środki higieniczne czy artykuły biurowe. To idealne rozwiązanie dla osób potrzebujących szybko dokonać niewielkich zakupów podczas wizyty w centrum handlowym.

Usługi dodatkowe

Sklep oferuje również usługi takie jak doładowania telefonów komórkowych, sprzedaż kart podarunkowych czy możliwość opłacenia rachunków. Dzięki temu klienci mogą załatwić wiele spraw w jednym miejscu, oszczędzając czas i wygodnie realizując swoje potrzeby.

Lokalizacja w Centrum Handlowym M1

Dogodne położenie

Sklep InMedio znajduje się w Centrum Handlowym M1 przy ulicy Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1 w Zabrzu. Centrum M1 jest jednym z największych i najpopularniejszych centrów handlowych w regionie, co sprawia, że InMedio jest łatwo dostępne dla szerokiego grona klientów.

Udogodnienia dla klientów

Centrum Handlowe M1 oferuje liczne udogodnienia, takie jak obszerny parking na kilkaset miejsc, dostęp do innych sklepów, restauracji i punktów usługowych. Na terenie centrum znajdują się także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi, takie jak windy, podjazdy czy pokoje dla matki z dzieckiem. Dzięki temu zakupy w InMedio stają się jeszcze bardziej komfortowe.

Jak dojechać do InMedio w Zabrzu?

Dojazd komunikacją miejską

Do Centrum Handlowego M1 można dotrzeć kilkoma liniami autobusowymi, które kursują z różnych części miasta oraz okolicznych miejscowości. Przystanki autobusowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum, co ułatwia dojazd bez konieczności długiego spaceru. Aktualne rozkłady jazdy warto sprawdzić na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zabrzu.

Dojazd samochodem

Dla osób podróżujących samochodem centrum handlowe jest łatwo dostępne dzięki bliskości głównych arterii komunikacyjnych, takich jak droga krajowa DK88 czy autostrada A4. Dobrze oznakowane zjazdy i tablice informacyjne pomagają w bezproblemowym dotarciu na miejsce. Duży, bezpłatny parking zapewnia komfort parkowania nawet w godzinach szczytu zakupowego.

Profesjonalna obsługa i miła atmosfera

Personel sklepu InMedio w Zabrzu to zespół doświadczonych i przyjaznych pracowników, którzy chętnie pomogą w znalezieniu poszukiwanych produktów. Służą radą przy wyborze odpowiedniej prasy, książek czy innych artykułów. Miła atmosfera i indywidualne podejście do klienta sprzyjają komfortowym zakupom i zachęcają do ponownych odwiedzin.

O InMedio

Sieć sklepów convenience

InMedio to sieć sklepów typu convenience, zarządzana przez firmę Lagardère Travel Retail, lidera na rynku handlu detalicznego w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak lotniska, dworce, centra handlowe czy stacje metra. Obecnie InMedio posiada ponad 450 sklepów na terenie Polski, oferując klientom szybki i wygodny dostęp do prasy, artykułów tytoniowych i drobnych produktów codziennego użytku.

Współpraca z Grupą Eurocash

InMedio współpracuje z Grupą Eurocash w ramach systemu franczyzowego, co pozwala na dynamiczny rozwój sieci i stałe poszerzanie oferty dla klientów. Dzięki temu sklepy InMedio łączą w sobie siłę międzynarodowej marki z lokalnym zaangażowaniem i znajomością potrzeb klientów.

Misja i wartości

Misją InMedio jest dostarczanie klientom szerokiego asortymentu produktów w dogodnych lokalizacjach, z naciskiem na szybkość i wygodę zakupów. Firma stawia na profesjonalizm, innowacyjność oraz dbałość o satysfakcję klientów, co przekłada się na wysoką jakość obsługi i ciągłe doskonalenie oferty.

Dlaczego warto odwiedzić InMedio w Zabrzu?

Szybkie i wygodne zakupy

InMedio to idealne miejsce dla osób ceniących sobie szybkość i wygodę. Dzięki przemyślanemu układowi sklepu oraz bogatej ofercie produktów, klienci mogą szybko znaleźć to, czego potrzebują, bez konieczności odwiedzania wielu miejsc.

Bogaty asortyment

Szeroki wybór prasy, książek, artykułów tytoniowych oraz produktów impulsowych sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Regularnie aktualizowana oferta zapewnia dostęp do najnowszych wydań i nowości na rynku.

Atrakcyjne promocje i programy lojalnościowe

InMedio często organizuje promocje i akcje specjalne, które pozwalają na korzystne zakupy. Dodatkowo, uczestnictwo w programach lojalnościowych daje możliwość zbierania punktów i korzystania z dodatkowych rabatów.

