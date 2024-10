Napisane przez mikolajczarnecki• 11:52 pm• Ciekawostki

JYSK to międzynarodowa sieć sklepów oferujących wyposażenie domu i ogrodu, znana z wysokiej jakości produktów w przystępnych cenach. W Zabrzu mieszkańcy mają możliwość skorzystania z oferty JYSK w dogodnej lokalizacji w centrum handlowym M1. JYSK w Zabrzu to idealne miejsce dla osób poszukujących inspiracji i produktów do urządzenia swojego domu lub ogrodu. Dogodna lokalizacja w Centrum Handlowym M1, szeroki asortyment oraz atrakcyjne ceny sprawiają, że zakupy w JYSK są przyjemne i satysfakcjonujące. Zapraszamy do odwiedzenia sklepu i skorzystania z bogatej oferty, która pomoże stworzyć wyjątkowe i komfortowe wnętrza.



JYSK Zabrze, M1

Adres: Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1, 41-800 Zabrze

Telefon: 22 288 59 00

Lokalizacja w Centrum Handlowym M1

Dogodne położenie i łatwy dojazd

Sklep JYSK w Zabrzu znajduje się w Centrum Handlowym M1 przy ulicy Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1. To strategiczne położenie umożliwia łatwy dojazd zarówno komunikacją miejską, jak i własnym samochodem. W pobliżu centrum handlowego znajdują się przystanki autobusowe obsługujące linie z różnych części miasta.

Udogodnienia dla klientów

Centrum Handlowe M1 oferuje liczne udogodnienia dla odwiedzających. Obszerny, bezpłatny parking ułatwia zakupy osobom zmotoryzowanym. Wewnątrz centrum znajdują się także inne sklepy, restauracje i punkty usługowe, co pozwala na załatwienie wielu sprawunków podczas jednej wizyty.

Jak dojechać do JYSK w Zabrzu?

Dojazd komunikacją miejską

Do Centrum Handlowego M1 można dotrzeć kilkoma liniami autobusowymi. Przystanki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum, co umożliwia wygodny dojazd bez konieczności długiego spaceru. Aktualne rozkłady jazdy warto sprawdzić na stronie lokalnego przewoźnika komunikacji miejskiej.

Dojazd samochodem

Dla osób podróżujących samochodem centrum handlowe jest łatwo dostępne dzięki dobremu oznakowaniu i bliskości głównych arterii komunikacyjnych. Duży parking zapewnia komfort parkowania nawet w godzinach szczytu zakupowego.

Kompleksowa oferta dla domu i ogrodu

Meble i dodatki do każdego wnętrza

Sklep JYSK w Zabrzu oferuje szeroki asortyment mebli do salonu, sypialni, jadalni czy biura. Klienci mogą znaleźć tutaj wygodne sofy, funkcjonalne stoły, ergonomiczne krzesła oraz praktyczne regały. Bogata oferta dodatków, takich jak poduszki, koce, zasłony czy dywany, pozwala na stworzenie przytulnej atmosfery w każdym pomieszczeniu.

Wyposażenie sypialni i tekstylia

JYSK słynie z wysokiej jakości materacy, łóżek i pościeli. W sklepie w Zabrzu dostępne są różnorodne modele materacy sprężynowych, piankowych czy lateksowych, które zapewniają komfortowy sen. Dodatkowo, klienci mogą wybierać spośród szerokiej gamy kołder, poduszek oraz tekstyliów sypialnianych w różnych stylach i kolorach.

Artykuły ogrodowe i sezonowe

W sezonie letnim JYSK oferuje bogaty wybór mebli ogrodowych, parasoli, hamaków oraz akcesoriów do grillowania. Dzięki temu można kompleksowo wyposażyć ogród czy balkon, tworząc idealne miejsce do relaksu na świeżym powietrzu. W okresie zimowym sklep proponuje dekoracje świąteczne oraz artykuły pomagające przygotować dom na chłodniejsze dni.

Dlaczego warto odwiedzić JYSK w Zabrzu?

Atrakcyjne ceny i promocje

JYSK jest znany z konkurencyjnych cen i regularnych promocji. Sklep w Zabrzu często organizuje wyprzedaże oraz oferuje specjalne rabaty na wybrane produkty. Dzięki temu klienci mają możliwość zakupu wysokiej jakości artykułów w jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach.

Profesjonalna obsługa klienta

Personel sklepu JYSK w Zabrzu to zespół doświadczonych doradców, którzy chętnie pomogą w wyborze odpowiednich produktów. Fachowe porady dotyczące aranżacji wnętrz, doboru materiałów czy pielęgnacji mebli są dużym wsparciem dla klientów urządzających swoje domy i mieszkania.

Program lojalnościowy i dodatkowe korzyści

JYSK oferuje swoim klientom program lojalnościowy, który umożliwia zbieranie punktów i korzystanie z dodatkowych rabatów. Członkowie programu otrzymują także informacje o nadchodzących promocjach i nowościach w ofercie sklepu.

O JYSK

Międzynarodowa sieć z duńskimi korzeniami

JYSK to firma założona w 1979 roku w Danii przez Larsa Larsena. Obecnie sieć posiada ponad 3000 sklepów w 51 krajach na całym świecie. W Polsce JYSK działa od 2000 roku i stale rozwija swoją sieć sprzedaży, oferując klientom skandynawski design i wysoką jakość produktów.

Misja i wartości firmy

Celem JYSK jest dostarczanie klientom najlepszych ofert na artykuły wyposażenia domu i ogrodu. Firma stawia na prostotę, skuteczność i odpowiedzialność. Dbałość o środowisko naturalne oraz etyczne podejście do biznesu są integralną częścią filozofii JYSK.

