Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:31 pm• Ciekawostki

~ artykuł sponsorowany

Bezpieczeństwo na drodze zależy od widoczności rowerzysty. Nawet ostrożna jazda czasem okazuje się niewystarczająca, gdy inni uczestnicy ruchu nie mogą odpowiednio wcześniej zauważyć roweru. Kluczowe jest oświetlenie – dzięki niemu rowerzysta może dostrzec przeszkody, a kierowcy i piesi widzą go z oddali. Dowiedz się, jakie oświetlenie rowerowe zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

Podstawowy element widoczności nocą, czyli lampki rowerowe

Najważniejszym elementem zwiększającym bezpieczeństwo rowerzystów po zmroku są lampki rowerowe. Zgodnie z przepisami sprzęt musi zostać wyposażony w białe światło z przodu i czerwone z tyłu. W praktyce powinno się jednak zwrócić uwagę na kilka dodatkowych parametrów, takich jak:

Moc światła – najczęściej wyrażana jest w lumenach. Do jazdy miejskiej wystarczą lampki ok. 100-300 lumenów. Gdy rowerzysta porusza się po drogach nieoświetlonych lub leśnych, lepiej postawić na światła powyżej 500 lumenów.

– najczęściej wyrażana jest w lumenach. Do jazdy miejskiej wystarczą lampki ok. 100-300 lumenów. Gdy rowerzysta porusza się po drogach nieoświetlonych lub leśnych, lepiej postawić na światła powyżej 500 lumenów. Rozpraszanie światła – przestrzeń przed rowerem lepiej oświetlają lampki z szerokim kątem. W dodatku zwiększają widoczność z boku, co jest ważne na skrzyżowaniach. Modele o skupionej wiązce światła sprawdzają się podczas jazdy w terenie.

– przestrzeń przed rowerem lepiej oświetlają lampki z szerokim kątem. W dodatku zwiększają widoczność z boku, co jest ważne na skrzyżowaniach. Modele o skupionej wiązce światła sprawdzają się podczas jazdy w terenie. Tryby pracy lampki – poza światłem ciągłym wiele modeli oferuje tryb migający, dzięki któremu widoczność rowerzysty w ciągu dnia się zwiększa.

Dużą popularnością cieszą się również lampki ładowane przez port USB. To ekologiczne i wygodne rozwiązanie – eliminuje bowiem konieczność częstej wymiany baterii.

Odblaski jako ochrona zwiększająca widoczność

Aktywne źródła światła są kluczowe dla bezpieczeństwa, jednak równie ważne są elementy odblaskowe. Odblaski na rower działają w prosty i skuteczny sposób – odbijają światło reflektorów samochodowych, dzięki czemu rowerzystę widać z dużej odległości. Odblaski standardowo montuje się:

na pedałach,

na kołach,

z tyłu roweru.

Ich rozmieszczenie nie powinno być przypadkowe. Elementy umieszczone na kołach tworzą charakterystyczny ruchomy efekt świetlny w trakcie jazdy. W ten sposób kierowcy łatwo dostrzegają rowerzystę. Skuteczność odblasków zależy od ich jakości i czystości powierzchni. Należy je regularnie czyścić i wymieniać w razie potrzeby – zwłaszcza gdy są zarysowane lub zabrudzone.

Oświetlenie rowerowe – kompleksowy system bezpieczeństwa

Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewnia kompleksowo dobrane oświetlenie rowerowe łączące różne źródła światła i elementy odblaskowe. Dzięki niemu rowerzysta jest doskonale widoczny z każdej strony. Jednocześnie droga przed nim jest odpowiednio oświetlona.

Popularnym rozwiązaniem są lampki montowane na kasku. Pozwalają one skierować światło w kierunku dokładnie takim, gdzie patrzy rowerzysta. To bardzo ważne podczas jazdy w terenie czy na słabo oświetlonych drogach. Lampki w kasku zwiększają też widoczność rowerzysty z większej odległości.

Warto zwrócić uwagę na boczne oświetlenie roweru. Elementy LED umieszczone w kołach zwiększają widoczność roweru podczas przecinania skrzyżowań. To niezwykle ważne w ruchu miejskim, gdzie rowerzyści często poruszają się wśród samochodów.

Dobrze dobrane oświetlenie rowerowe znacząco zwiększy bezpieczeństwo podczas jazdy – zarówno wieczorem, jak i w ciągu dnia.

