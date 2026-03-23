Ochrona radiologiczna pacjenta: Praktyczny przewodnik po bezpieczeństwie podczas badań RTG

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:09 am

Ochrona radiologiczna to całokształt działań i przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania narażeniu ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące. Według Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej, nie wolno dopuścić żadnej praktyki związanej z ekspozycją, dopóki nie przyniesie dostatecznej korzyści przewyższającej straty w postaci radiacyjnego uszczerbku na zdrowiu. Dzieci są dziesiąciokrotnie bardziej wrażliwe na karcynogenezę spowodowaną ekspozycją na promieniowanie niż dorośli.

W tym przewodniku omawiamy praktyczne aspekty ochrony przed promieniowaniem RTG, w tym odpowiedzialność personelu medycznego, stosowanie zasady ALARA, dostępne kursy i szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta oraz szczególne wymogi ochrony przed promieniowaniem jonizującym dla różnych grup pacjentów.

Czym jest ochrona radiologiczna pacjenta i dlaczego jest ważna

Definicja ochrony radiologicznej

Ochrona radiologiczna stanowi zespół przedsięwzięć organizacyjnych oraz rozwiązań technicznych, mający na celu zminimalizowanie zagrożeń związanych z oddziaływaniem promieniowania jonizującego na organizmy żywe. W kontekście medycznym rozróżniamy dwa pojęcia. Ochrona radiologiczna pacjenta to zespół czynności i ograniczeń zmierzających do zminimalizowania narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące, które nie będzie nadmiernie utrudniało lub uniemożliwiało uzyskania pożądanych i uzasadnionych informacji diagnostycznych lub efektów leczniczych.

W Polsce badania i terapie radiologiczne przeprowadza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Pracownik wykonujący ekspozycję RTG powinien uzyskać certyfikat ze szkolenia ochrona radiologiczna pacjenta, ważny przez okres 5 lat od dnia jego wydania.

Podstawowe zasady ochrony przed promieniowaniem jonizującym

Współczesna ochrona radiologiczna opiera się na trzech fundamentalnych zasadach sformułowanych przez Międzynarodową Komisję Ochrony Radiologicznej. Zasada uzasadnienia wymaga, aby korzyść z badania była większa niż ryzyko. Każde badanie diagnostyczne wykonuje się tylko po upewnieniu się, że inne alternatywne, nieinwazyjne metody nie mogą dostarczyć równoważnych informacji.

Zasada optymalizacji, znana jako ALARA (As Low As Reasonably Achievable), polega na zorganizowaniu ochrony przed promieniowaniem w taki sposób, aby otrzymane dawki były tak małe, jak to jest osiągalne w rozsądny sposób. W praktyce sprowadza się to do takich działań, które przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych minimalizują narażenie pacjenta.

Zasada ograniczenia dawek określa maksymalne dopuszczalne wartości. Dla osób zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące dawka graniczna wynosi 20 mSv w ciągu roku kalendarzowego. Z kolei dla ogółu ludności dawka graniczna wynosi 1 mSv/rok.

W przypadku ekspozycji zewnętrznej stosuje się trzy podstawowe sposoby ochrony:

Czas : im krótszy czas przebywania w pobliżu źródła promieniowania, tym mniejsza dawka

: im krótszy czas przebywania w pobliżu źródła promieniowania, tym mniejsza dawka Odległość : im dalej od źródła promieniowania, tym bezpieczniej, bo narażenie maleje z kwadratem odległości

: im dalej od źródła promieniowania, tym bezpieczniej, bo narażenie maleje z kwadratem odległości Osłony: odpowiednie materiały osłabiają promieniowanie, w przypadku promieniowania gamma stosuje się osłony z ołowiu lub betonu

Ryzyko związane z badaniami RTG

Promieniowanie rentgenowskie jest formą promieniowania jonizującego, które ma wystarczającą energię, aby usunąć elektrony z atomów i cząsteczek. Może to prowadzić do uszkodzenia DNA komórek, co w długim okresie wiąże się z ryzykiem powstawania nowotworów. Jonizacja cząsteczek wody prowadzi do powstawania rodników hydroksylowych, które wchodząc w interakcje z DNA, powodują przerwanie ciągłości nici lub uszkodzenie zasad.

Szczególnie wrażliwe na promieniowanie są szybko dzielące się i niezróżnicowane komórki. Promieniowanie jonizujące może powodować uszkodzenia szpiku kostnego, gonad, oczu, skóry, wątroby i nerek. Wraz ze wzrostem przyjętej dawki zwiększa się ryzyko rozwoju nowotworów, białaczek, nowotworów tarczycy, płuc, gruczołu piersiowego i skóry.

Dawki promieniowania stosowane w diagnostyce medycznej są na ogół bardzo niskie. Standardowe zdjęcie klatki piersiowej dostarcza dawkę promieniowania porównywalną do tej, którą otrzymujemy z naturalnego tła w ciągu kilku dni. Dla porównania, średnia roczna dawka promieniowania z naturalnych źródeł wynosi około 2,4 mSv. Dawka promieniowania w przypadku pojedynczego zdjęcia RTG zazwyczaj wynosi od 0,01 do 0,15 mSv.

Korzyści vs. zagrożenia diagnostyki rentgenowskiej

W praktyce medycznej korzyści z diagnozowania i monitorowania stanu zdrowia za pomocą badań RTG znacznie przewyższają potencjalne ryzyko, szczególnie jeśli badanie jest wykonywane rzadko i zgodnie z zaleceniami lekarza. Nowoczesne technologie pozwalają na znaczne zredukowanie dawki promieniowania przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obrazów.

Nie chodzi o pojedyncze badanie, a o tzw. dawkę skumulowaną, czyli przyjętą łącznie w ciągu całego życia. Sporadyczne badania rentgenowskie nie prowadzą do rozwoju powikłań. W związku z tym nie należy się ich obawiać, jeśli wykonujemy je z określonych wskazań pod kontrolą lekarza. Badania RTG powinny być wykonywane tylko wtedy, gdy są medycznie uzasadnione.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo pacjenta podczas badania RTG

Bezpieczeństwo pacjenta podczas badania RTG rozkłada się na wielu specjalistów, z których każdy ponosi odpowiedzialność za konkretny zakres działań. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, za właściwe wykonanie badań diagnostycznych oraz za ograniczenie do minimum ekspozycji pacjenta na promieniowanie jonizujące odpowiada osoba wykonująca takie badanie, odpowiednio do wykonanych czynności.

Rola technika elektroradiologii

Technik elektroradiologii pełni kluczową funkcję w pracowni rentgenowskiej, obejmującą opiekę nad pacjentem, prawidłowe ułożenie do badania oraz dobór właściwych parametrów ekspozycji. Przed przystąpieniem do badania sprawdza dane pacjenta i skierowanie, upewnia się, że pacjent został właściwie przygotowany, a ewentualne środki cieniujące zostały odpowiednio zastosowane.

Do jego zadań należy ułożenie pacjenta w sposób zapewniający optymalny obraz, uwzględniając komfort pacjenta, jego unieruchomienie oraz ochronę radiologiczną wszystkich obecnych osób. Na techniku spoczywa odpowiedzialność za dobór odpowiednich parametrów ekspozycji i materiałów rejestrujących obraz w celu uzyskania optymalnych gęstości optycznych oraz ostrości obrazu. W praktyce obejmuje to właściwe dobranie parametrów mAs, czasu, odległości, wyboru ogniska i mocy lampy oraz dobranie systemu zapisu obrazu.

Technik musi dokładnie przestrzegać procedur bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko związane z ekspozycją na promieniowanie. Przestrzeganie zasady ALARA oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej, takich jak fartuchy ołowiane, stanowią nieodzowny element zapewnienia bezpieczeństwa w jego pracy.

Odpowiedzialność lekarza radiologa

Lekarz biorący udział w wykonywaniu badań medycznych związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące ponosi odpowiedzialność kliniczną odpowiednio do wykonanych czynności. Obejmuje ona w szczególności uzasadnienie ekspozycji, optymalizację ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz kliniczną ocenę wyniku.

Do obowiązków lekarza należy również przekazywanie informacji lub dokumentacji radiologicznej innym lekarzom, udzielanie informacji pacjentom oraz współpraca z innymi specjalistami w zakresie aspektów praktycznych. Ponadto lekarz odpowiada za uzyskiwanie informacji o wynikach poprzednich badań z zastosowaniem promieniowania jonizującego, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Zadania inspektora ochrony radiologicznej

Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce sprawuje osoba posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej. Do zakresu jego obowiązków należy nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej, w tym dotyczącej pracowników i innych osób przebywających w warunkach narażenia.

Istotne jest, że zakres obowiązków inspektora nie obejmuje ochrony radiologicznej pacjentów poddanych terapii i diagnostyce z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Jego zadania koncentrują się na nadzorze nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia, szkoleniu pracowników, programie pomiarów dozymetrycznych oraz informowaniu pracowników o otrzymanych przez nich dawkach promieniowania.

Obowiązki kierownika jednostki medycznej

Za przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej. Biorąc pod uwagę, że kierownik odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego w podmiocie leczniczym, inspektor ochrony radiologicznej powinien podlegać bezpośrednio kierownikowi podmiotu leczniczego. Konstrukcja tej odpowiedzialności wymaga, by kierownik mógł wydawać bezpośrednie polecenia służbowe pracownikowi odpowiedzialnemu za zapewnienie tego bezpieczeństwa.

Praktyczne środki ochrony przed promieniowaniem RTG

Techniczne metody ograniczania dawki

Optymalizacja parametrów technicznych aparatu RTG stanowi pierwszy krok w realizacji ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Dostosowanie napięcia, prądu i czasu naświetlania do typu badania i budowy ciała pacjenta pozwala znacząco zmniejszyć ekspozycję. Nowoczesne aparaty rentgenowskie wyposażone są w systemy automatycznej kontroli ekspozycji, które dobierają parametry w czasie rzeczywistym.

Cyfrowe systemy obrazowania, w szczególności DR (Digital Radiography), wymagają nawet 50% mniejszej dawki niż tradycyjna radiografia analogowa. Stosowanie najniższych wartości parametrów kV i mA niezbędnych do uzyskania czytelnego obrazu stanowi standard w nowoczesnej radiologii. Ponadto, zastosowanie filtrów eliminujących promieniowanie o niskiej energii zmniejsza dawkę do wybranego obszaru.

Właściwa kolimacja wiązki, czyli ograniczenie pola naświetlania tylko do obszaru zainteresowania, zmniejsza dawkę i poprawia jakość obrazu poprzez redukcję promieniowania rozproszonego. Prawidłowe ustawienie pacjenta zapobiega konieczności powtarzania zdjęcia, co eliminuje dodatkowe narażenie.

Organizacyjne zasady bezpieczeństwa

Regularne przeprowadzanie testów aparatury RTG przez operatorów daje gwarancję, że sprzęt jest w pełni sprawny, a emitowana dawka promieniowania pozostaje pod kontrolą. Kontrolowanie jednostki organizacyjnej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną nie rzadziej niż co 4 lata oraz bieżący nadzór inspektora ochrony radiologicznej zapewnia pewność poprawnie eksploatowanego sprzętu.

Szkolenia pracowników z ochrony radiologicznej pacjenta i uzyskanie certyfikatu po zdaniu egzaminu co 5 lat zapewnia pewność poprawnego wykonania badania. Praktyczne użytkowanie instrukcji ochrony radiologicznej zapewnia niezbędne informacje na miejscu.

Stosowanie osłon ochronnych

Osłony radiologiczne personalne to odzież i akcesoria ochronne, takie jak fartuchy RTG, rękawice, nakrycia głowy i osłony oczu, które minimalizują ryzyko szkodliwych efektów promieniowania. Używa się materiałów ołowianych lub bezołowiowych z równoważną zdolnością ochronną. Typowe wartości to 0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb, 0,5 mm Pb. Im większa energia i częste eksploatowanie, tym silniejsza ochrona jest wymagana.

Osłony stałe w radiologii, w tym panele ołowiane, drzwi RTG i panele sufitowe, chronią obszary przyległe do pracowni. Parawany mobilne RTG są szczególnie cenione w dynamicznych środowiskach, gdzie elastyczność i możliwość szybkiego przemieszczania osłony są niezbędne.

Kontrola czasu napromieniowania

Otrzymana dawka jest wprost proporcjonalna do czasu narażenia. Przebywanie w polu promieniowania o mocy dawki 1 mSv/h w czasie 1 godziny równa się otrzymanej dawce skutecznej 1 mSv, natomiast w czasie 0,5 godziny to otrzymana dawka skuteczna 0,5 mSv. W związku z tym, minimalizacja czasu ekspozycji bezpośrednio redukuje dawkę promieniowania.

Znaczenie odległości od źródła promieniowania

Im dalej od źródła promieniowania, tym bezpieczniej. Dwa razy dalej to cztery razy bezpieczniej, trzy razy dalej to dziewięć razy bezpieczniej. Narażenie maleje z kwadratem odległości, co oznacza, że nawet niewielkie zwiększenie dystansu może znacząco zmniejszyć narażenie.

Szkolenia i kursy doszkalające dla personelu medycznego

Regularne szkolenia personelu medycznego to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa pacjentów. Medycyna nieustannie się rozwija – pojawiają się nowe procedury, technologie i standardy postępowania. Personel, który nie aktualizuje swojej wiedzy, naraża pacjentów na błędy medyczne i powikłania.

Szczególnie istotne jest szkolenie ochrona radiologiczna pacjenta (ORP), które minimalizują ryzyko nadmiernego narażenia na promieniowanie jonizujące. Certyfikowane kursy zapewniają, że każdy członek zespołu medycznego zna aktualne protokoły bezpieczeństwa i potrafi je stosować w praktyce.

Inwestycja w szkolenia to inwestycja w jakość opieki medycznej i zdrowie pacjentów.

Dawki graniczne promieniowania i monitoring pacjenta

Dopuszczalne dawki dla różnych grup pacjentów

Przepisy polskiego prawa atomowego określają dawki graniczne promieniowania dla różnych grup. Dla ogółu ludności dawka graniczna wynosi 1 mSv w ciągu roku kalendarzowego. Niemniej jednak, roczna dawka promieniowania naturalnego w Polsce wynosi około 2,4 mSv, co pokazuje, że narażenie z naturalnych źródeł przewyższa dawkę graniczną ustaloną dla ekspozycji ze źródeł sztucznych.

W praktyce klinicznej nie stosuje się sztywnych limitów dla pacjentów poddawanych badaniom diagnostycznym. Zamiast tego obowiązują poziomy referencyjne, których przekroczenie może być uzasadnione wyłącznie istotnymi wskazaniami klinicznymi. Zauważalna szkodliwość promieni rentgenowskich, połączona z ryzykiem zachorowania na choroby nowotworowe, obserwowana jest przy dawkach powyżej 100 mSv.

Dla pracowników narażonych zawodowo dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna, wynosi 20 mSv w ciągu roku kalendarzowego. W szczególnych przypadkach może być przekroczona do wartości 50 mSv, pod warunkiem że w ciągu kolejnych pięciu lat kalendarzowych średnia roczna dawka skuteczna nie przekroczy 20 mSv.

Jak mierzy się otrzymaną dawkę promieniowania

Podstawową jednostką dawki skutecznej jest siwert (Sv). W praktyce klinicznej najczęściej operuje się wartościami milisiwertów (mSv) lub mikrosiwertów (μSv). Typowe dawki promieniowania różnią się znacząco w zależności od rodzaju badania. Badanie radiologiczne czaszki, zęba, klatki piersiowej lub tomografia komputerowa głowy naraża płód na dawkę 0,001-0,01 mGy. Z kolei RTG brzucha, miednicy lub tomografia komputerowa klatki piersiowej to ekspozycja 0,1-1,0 mGy. Badanie RTG kręgosłupa lędźwiowego lub tomografia komputerowa jamy brzusznej wiąże się z dawką 1-10 mGy.

Podstawą oceny narażenia pacjenta są parametry takie jak DLP (Dose Length Product), które uwzględniają długość skanowanego obszaru. Badanie RTG ręki to dawka rzędu 0,001 mSv, natomiast badanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa to już wartość 1 mSv.

Dokumentacja i rejestracja ekspozycji

Każda procedura z wykorzystaniem promieniowania jonizującego wymaga rejestracji parametrów ekspozycji oraz warunków technicznych badania. W radiologii zabiegowej, jeżeli sumaryczna kerma w powietrzu w punkcie referencyjnym przekroczy 1,7 Gy lub nastąpi przekroczenie 170 Gycm2 sumarycznej wartości iloczynu dawka-powierzchnia (DAP), w dokumentacji medycznej pacjenta zapisuje się informację o wielkości dawki.

Szczególne zasady dla dzieci i kobiet w ciąży

Młody, rozwijający się organizm jest bardziej narażony na szkodliwe działanie promieniowania jonizującego. Dzieci są dziesięciokrotnie bardziej wrażliwe na karcynogenezę spowodowaną ekspozycją na promieniowanie niż dorośli. Ryzyko indukcji nowotworów przez promieniowanie jonizujące w życiu płodowym oraz u dzieci i młodzieży przewyższa 2-3 krotnie wartości przeciętnego ryzyka.

Obecnie eksperci są zdania, że bezpieczne dla płodu dawki promieniowania to 100 mGy, a nawet 150 mGy. Najbardziej ryzykowne jest narażenie na promieniowanie jonizujące w czasie organogenezy, pomiędzy 3 a 8 tygodniem ciąży. Ekspozycja w tym okresie może powodować wady wrodzone, przy czym szacuje się, że realne ryzyko istnieje przy dawkach powyżej 100 mSv.

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania badania rentgenodiagnostycznego u osoby poniżej 16. roku życia, należy dodatkowo unieruchomić niemowlęta lub małe dzieci przy użyciu bobiksu, stosować osłony na narządy promienioczułe oraz wykonanie badania odnotować w książeczce zdrowia dziecka. Badania RTG u dzieci i młodzieży do lat 16-tu są obowiązkowo odnotowywane w książeczce zdrowia dziecka.

Przygotowanie pacjenta do badania RTG – praktyczny poradnik

Co zrobić przed badaniem

Przygotowanie zależy od rodzaju badania. RTG klatki piersiowej czy kończyn nie wymaga specjalnych przygotowań. Badania jamy brzusznej, miednicy i dolnego odcinka kręgosłupa wymagają przygotowania. W dniu poprzedzającym badanie zachowaj dietę lekkostrawną bez pokarmów wzdymających, napojów gazowanych i mlecznych. Zażyj preparat przeczyszczający i Espumisan według ulotki. Ostatni posiłek zjedz najpóźniej 6 godzin przed badaniem. W dniu badania pozostań na czczo. Zabierz skierowanie, poprzednie wyniki badań, dowód osobisty. Nie stosuj dezodorantów, talku, maści ani kosmetyków rozświetlających.

Jak przebiega badanie rentgenowskie

Po rejestracji technik weryfikuje dane i skierowanie. Zdejmiesz metalowe przedmioty, biżuterię, pasek, zegarek oraz część ubrania. Technik ustawi cię w odpowiedniej pozycji. Nie poruszaj się i wstrzymaj oddech na polecenie. Samo wykonanie zdjęcia trwa kilka sekund. Badanie może być wykonywane w pozycji stojącej lub leżącej.

Pytania które warto zadać lekarzowi

Zapytaj o uzasadnienie badania, alternatywne metody diagnostyczne oraz otrzymaną dawkę promieniowania. Poinformuj o ciąży, uczuleniach na środki kontrastowe i schorzeniach nerek.

Dostępne kursy i szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta

Szkolenia ochrona radiologiczna pacjenta trwają od jednego do trzech dni, obejmując maksymalnie 20 godzin dydaktycznych. Dostępne są kursy online bez egzaminu, przedłużające uprawnienia na 5 lat. Uczestnik otrzymuje 20 punktów szkoleniowych. Szkolenia są certyfikowane zgodnie z ustawą Prawo atomowe.

Co zrobić po badaniu

Wyniki obrazu RTG są zazwyczaj dostępne od razu po badaniu. Pełny opis radiologa jest sporządzany w przeciągu kilku dni roboczych. Przekaż wyniki lekarzowi prowadzącemu.

Podsumowanie

Ochrona radiologiczna pacjenta może wydawać się skomplikowana na pierwszy rzut oka, jednak zasada ALARA i podstawowe środki bezpieczeństwa zapewniają skuteczną minimalizację ryzyka. Korzyści diagnostyczne z badań RTG zdecydowanie przewyższają potencjalne zagrożenia, szczególnie gdy przestrzegasz zaleceń lekarza i nie wykonujesz badań bez uzasadnienia.

Pamiętaj, że za twoje bezpieczeństwo odpowiada cały zespół specjalistów, bez wątpienia wykwalifikowanych i certyfikowanych. Nie obawiaj się zadawać pytań przed badaniem, poinformuj o ciąży oraz poprzednich ekspozycjach. Nowoczesne aparaty i właściwe procedury gwarantują, że otrzymasz najniższą możliwą dawkę promieniowania przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu diagnostycznego.

