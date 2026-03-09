Mieszkańcy Zabrza utknęli w ZEA. Prezydent miasta apeluje o pomoc MSZ

Kilkunastu mieszkańców Zabrza przebywających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich znalazło się w trudnej sytuacji po nagłym zamknięciu części przestrzeni powietrznej nad Bliskim Wschodem. Ich lot powrotny do Polski został odwołany. W związku z tym Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych z pilnym apelem o wsparcie i pomoc w bezpiecznym powrocie zabrzan do kraju.

Zabrzanie utknęli w Szardży po odwołaniu lotów

Sytuacja dotyczy grupy kilkunastu mieszkańców Zabrza, którzy obecnie przebywają w hotelu w Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ich planowany powrót do Polski został uniemożliwiony po nagłym zamknięciu przestrzeni powietrznej nad częścią regionu Bliskiego Wschodu, w tym nad Dubajem i Abu Zabi.

Decyzja o wstrzymaniu lotów była związana z eskalacją napięć w regionie, co doprowadziło do licznych odwołań połączeń lotniczych. W efekcie podróżni zostali zmuszeni do szukania alternatywnego sposobu powrotu do kraju.

Próba powrotu przez Gruzję

Z informacji przekazanych przez mieszkańców wynika, że zabrzanie samodzielnie podjęli działania w celu zorganizowania powrotu do Polski. Udało im się zarezerwować alternatywny lot do Gruzji, który zaplanowano na 4 marca.

Podróż przez inne państwo ma być pierwszym etapem ich powrotu do kraju. Mieszkańcy zgłosili również swoją sytuację w systemie Odyseusz, który służy do rejestrowania podróży zagranicznych obywateli Polski i umożliwia służbom konsularnym udzielenie pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Jak informują, do tej pory nie otrzymali jednak kontaktu zwrotnego z polskich służb konsularnych.

Prezydent Zabrza interweniuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

W związku z zaistniałą sytuacją Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski skierował oficjalne pismo do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o pilną interwencję.

W swoim apelu zwrócił się o podjęcie konkretnych działań mających na celu wsparcie zabrzan przebywających w regionie objętym napięciami.

Najważniejsze postulaty skierowane do MSZ

W piśmie do ministra prezydent miasta zwrócił się o:

pilne nawiązanie bezpośredniego kontaktu konsularnego z grupą mieszkańców Zabrza ,

potwierdzenie aktualnych rekomendacji bezpieczeństwa dla przebywających w regionie ,

monitorowanie planowanego przelotu do Gruzji ,

ewentualne wsparcie organizacyjne w dalszym powrocie do Polski, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zdaniem władz miasta szybka reakcja służb konsularnych może okazać się kluczowa dla bezpieczeństwa podróżnych.

Samorząd pozostaje w kontakcie z mieszkańcami

Prezydent Zabrza podkreślił, że bezpieczeństwo mieszkańców miasta jest sprawą priorytetową – niezależnie od tego, czy przebywają oni w kraju, czy poza jego granicami.

– Bezpieczeństwo mieszkańców Zabrza jest dla nas sprawą nadrzędną. Dotyczy to również osób przebywających za granicą. Liczymy na wsparcie i pomoc w powrocie do kraju ze strony rządu – zaznaczył prezydent Kamil Żbikowski.

Z informacji przekazywanych przez magistrat wynika, że zabrzanie pozostają w stałym kontakcie ze swoimi rodzinami oraz władzami miasta. Jak deklarują, w przypadku pogorszenia sytuacji będą zwracać się o dalszą pomoc.

Miasto deklaruje wsparcie organizacyjne

Samorząd Zabrza zapewnia, że monitoruje rozwój sytuacji i jest gotowy współpracować z administracją rządową oraz instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli za granicą.

W granicach swoich kompetencji miasto może pomóc w organizacji kontaktu z odpowiednimi instytucjami oraz udzielić wsparcia organizacyjnego w przypadku konieczności dalszych działań związanych z powrotem mieszkańców do Polski.

Sytuacja w regionie jest nadal dynamiczna, dlatego zarówno władze miasta, jak i rodziny podróżnych liczą na szybkie działania ze strony polskich służb konsularnych.

Źródło: UM Zabrze