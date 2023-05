MONOPOLY doczekał się unikalnej edycji w Zabrzu – zapowiedź premiery planszy

MONOPOLY – kultowa gra planszowa, która z powodzeniem zdobyła uznanie i popularność na całym świecie, od lat dostarcza niezapomnianych emocji i zabawy całym rodzinom i grupom przyjaciół. To jedna z niewielu gier, która przetrwała próbę czasu, zdobywając rzesze fanów na przestrzeni lat. Dziś, z niekłamanym zadowoleniem możemy ogłosić, że MONOPOLY doczekał się swojej kolejnej, unikalnej edycji, tym razem w Zabrzu.

Dołączenie Zabrza do elitarnego grona miast, które mają swoją edycję MONOPOLY, jest bez wątpienia wielkim wyróżnieniem. Plansza zostanie zaprojektowana z dbałością o każdy szczegół, zawierając wiele elementów charakterystycznych dla Zabrza. Na pewno nie zabraknie na niej lokalnych atrakcji turystycznych, obiektów sportowych, muzeów, przedsiębiorstw energetycznych i wodociągowych, restauracji i hoteli. Każda karta Szansy będzie pełna niespodzianek, dostosowanych do zabrzańskiej edycji gry. Wszystko to po to, aby gra była jak najbardziej autentyczna i reprezentatywna dla regionu.

Najcenniejszym polem na planszy będzie wieża ciśnień przy ul. Zamoyskiego. To jedna z najważniejszych i najpiękniejszych atrakcji turystycznych Zabrza, która z pewnością przyciągnie uwagę graczy i sprawi, że rozgrywka będzie jeszcze bardziej emocjonująca.

MONOPOLY to nie tylko gra, to także światowy fenomen, który od ponad 80 lat przyciąga graczy z całego świata. Dzięki edycjom lokalnym, gra staje się jeszcze bardziej interesująca, gdyż wprowadza elementy specyficzne dla danej lokalizacji. To pozwala na jeszcze większe zaangażowanie graczy w rozgrywkę oraz zapewnienie im niezapomnianych wrażeń. Nie można też zapomnieć o ciekawych kartach Szansy i Kasy Społecznej, które dostarczą wiele lokalnych smaczków.

Projekt planszy został skonsultowany z przedstawicielami mieszkańców, a samą grę zaprojektowano tak, aby godnie reprezentowała region. MONOPOLY edycja Zabrze będzie niewątpliwie niespodzianką, która trafi w gust zarówno fanów gry, jak i miłośników Zabrza. Całą planszę będziemy mogli podziwiać już podczas oficjalnej premiery, która odbędzie się jesienią tego roku.

źródło: UM Zabrze

autor: red. Kamil Bendowski – Portal Nowiny Zabrzańskie