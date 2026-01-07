Muzyczne otwarcie roku w Zabrzu. Koncert Noworoczny w MOK Guido z wyjątkową galą

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:26 pm• Ważne w mieście

Koncert Noworoczny w Miejskim Ośrodku Kultury Guido w Zabrzu od ponad dwóch dekad stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych początku roku. Tegoroczna edycja zapowiada się szczególnie wyjątkowo – nie tylko ze względu na bogaty program artystyczny, ale również z uwagi na historyczny moment, jakim będzie pierwsze wręczenie nagród „Przyjaciel MOK”. Muzyczne spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2026 roku o godzinie 17.00 i tradycyjnie zgromadzi miłośników muzyki oraz kultury z całego miasta.

Koncert Noworoczny w MOK Guido to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kulturalny krajobraz Zabrza. Dla wielu mieszkańców jest ono symbolicznym rozpoczęciem nowego roku – w atmosferze muzyki, wspólnego świętowania i artystycznych wzruszeń.

Ponad 20 lat tradycji Koncertu Noworocznego w Zabrzu

Organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury Guido Koncert Noworoczny od lat przyciąga publiczność spragnioną kontaktu z muzyką wykonywaną na żywo. To wydarzenie, które łączy różne pokolenia i style muzyczne, oferując program przystępny, a jednocześnie stojący na wysokim poziomie artystycznym.

Każda edycja koncertu jest starannie przygotowana i oparta na sprawdzonej formule, która łączy klasykę z popularnymi melodiami. Dzięki temu wydarzenie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i co roku wypełnia salę MOK Guido po brzegi.

Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego pod batutą Henryka Mandrysza

Podczas tegorocznego Koncertu Noworocznego wystąpi Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, prowadzona przez dyrygenta Henryka Mandrysza. Zespół znany jest z profesjonalizmu, wysokiej kultury muzycznej oraz umiejętności budowania nastroju, który trafia zarówno do koneserów muzyki klasycznej, jak i do słuchaczy preferujących lżejszy repertuar.

W programie koncertu znajdą się utwory klasyczne, marsze, walce oraz popularne melodie, które wprowadzą publiczność w pogodny, noworoczny klimat. Starannie dobrany repertuar ma zapewnić dynamiczne i różnorodne widowisko muzyczne.

Taniec i śpiew dopełnią muzyczne widowisko

Koncert nie ograniczy się wyłącznie do brzmienia orkiestry. Orkiestrze towarzyszyć będą Mażoretki Carnall Zabrze oraz Mistrzowska Akademia Taneczna Zabrze, które wzbogacą wydarzenie o elementy choreograficzne. Taniec w połączeniu z muzyką stworzy spójną i atrakcyjną wizualnie całość.

Na scenie pojawią się również wokaliści ze Studio Maciej, a także soliści: Anna Jaskółka-Haśnik oraz Ireneusz Miczka. Ich występy dodadzą koncertowi różnorodności i emocjonalnej głębi, czyniąc wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym.

Historyczny moment – pierwsze nagrody „Przyjaciel MOK”

Tegoroczny Koncert Noworoczny zapisze się w historii Miejskiego Ośrodka Kultury Guido także z innego powodu. Podczas wydarzenia po raz pierwszy wręczone zostaną nagrody „Przyjaciel MOK”. Wyróżnienia te trafią do partnerów szczególnie zasłużonych we współpracy z MOK Guido, którzy od lat wspierają działalność kulturalną i społeczną ośrodka.

Gala wręczenia nagród stanowić będzie integralną część koncertu, podkreślając znaczenie współpracy i zaangażowania w rozwój kultury lokalnej.

Gdzie i kiedy odbędzie się Koncert Noworoczny?

Koncert Noworoczny odbędzie się 23 stycznia 2026 roku o godzinie 17.00 w siedzibie MOK Guido w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91A. To przestrzeń doskonale znana mieszkańcom miasta, regularnie goszcząca wydarzenia artystyczne o wysokiej randze.

Zainteresowani udziałem w wydarzeniu mogą dokonywać rezerwacji telefonicznie pod numerami: 32 278 08 02 oraz 531 614 667. Szczegółowe informacje dotyczące koncertu dostępne są również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury Guido.

Kulturalny początek roku w Zabrzu

Koncert Noworoczny w MOK Guido to propozycja dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć nowy rok w wyjątkowej, artystycznej atmosferze. Połączenie muzyki, tańca, śpiewu oraz uroczystej gali sprawia, że wydarzenie ma nie tylko wymiar rozrywkowy, ale także symboliczny i integrujący lokalną społeczność.

Dla Zabrza to kolejny dowód na to, że miasto konsekwentnie buduje swoją ofertę kulturalną i pielęgnuje tradycje, które od lat przyciągają mieszkańców i gości.

