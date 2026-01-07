Nowy Punkt Obsługi Pasażera w Zabrzu już otwarty. Ułatwienia dla korzystających z Transportu GZM

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:22 pm• Ważne w mieście

Mieszkańcy Zabrza i pasażerowie komunikacji miejskiej mogą liczyć na kolejne udogodnienie. Już 7 stycznia uruchomiony zostanie nowy Punkt Obsługi Pasażera, który będzie funkcjonował w budynku Centrum Przesiadkowego przy ul. Goethego 1. Nowa placówka ma znacząco poprawić dostęp do usług związanych z komunikacją miejską Transport GZM i usprawnić obsługę podróżnych.

Otwarcie nowego Punktu Obsługi Pasażera to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy coraz częściej korzystają z transportu publicznego oraz oczekują łatwego dostępu do informacji i formalności związanych z przejazdami. Lokalizacja w jednym z kluczowych punktów komunikacyjnych miasta nie jest przypadkowa – Centrum Przesiadkowe w Zabrzu to miejsce, przez które codziennie przewijają się setki pasażerów.

Dogodna lokalizacja w Centrum Przesiadkowym

Nowy Punkt Obsługi Pasażera został zlokalizowany na parterze budynku Centrum Przesiadkowego, bezpośrednio przy poczekalni dla pasażerów. Takie usytuowanie sprawia, że dostęp do obsługi jest szybki i intuicyjny, bez konieczności przemieszczania się po całym obiekcie.

Centrum Przesiadkowe przy ul. Goethego 1 pełni istotną rolę w systemie komunikacyjnym Zabrza, dlatego obecność POP w tym miejscu znacząco ułatwi załatwianie spraw związanych z podróżami zarówno mieszkańcom, jak i osobom przyjezdnym.

Kompleksowa obsługa pasażerów Transport GZM

W nowym Punkcie Obsługi Pasażera dostępne będą dwa stanowiska obsługi, przystosowane również do potrzeb osób ze szczególnymi wymaganiami. Dzięki temu placówka będzie w pełni dostępna dla wszystkich użytkowników komunikacji miejskiej.

Zakres usług oferowanych w POP jest szeroki. Pasażerowie będą mogli m.in.:

uzyskać szczegółowe informacje dotyczące oferty przewozowej Transport GZM,

kupić oraz zwrócić bilety komunikacji miejskiej,

złożyć wnioski i reklamacje,

odebrać Metrokartę,

zakodować i zatwierdzić przysługujące ulgi.

To oznacza, że większość spraw związanych z codziennym korzystaniem z komunikacji publicznej będzie można załatwić w jednym miejscu, bez konieczności wizyt w różnych punktach.

Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami

Istotnym elementem nowej placówki jest dostosowanie stanowisk obsługi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz pasażerów wymagających dodatkowego wsparcia. To kolejny krok w kierunku poprawy dostępności usług publicznych i zwiększenia komfortu korzystania z transportu miejskiego.

Godziny otwarcia nowego Punktu Obsługi Pasażera

Nowy Punkt Obsługi Pasażera w Zabrzu będzie czynny w dogodnych dla pasażerów godzinach. Placówka będzie funkcjonować:

w dni robocze w godzinach od 7:00 do 19:00,

w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00.

W niedziele oraz święta Punkt Obsługi Pasażera będzie nieczynny. Takie godziny pracy umożliwią załatwienie spraw zarówno osobom dojeżdżającym do pracy, jak i pasażerom korzystającym z komunikacji miejskiej w weekendy.

Kolejny krok w stronę wygodniejszej komunikacji

Uruchomienie nowego Punktu Obsługi Pasażera to ważny element rozwoju infrastruktury transportowej w Zabrzu. Inwestycja wpisuje się w działania mające na celu poprawę jakości obsługi pasażerów oraz promocję transportu publicznego jako wygodnej i dostępnej formy przemieszczania się po mieście i całej Metropolii.

Dzięki nowej placówce mieszkańcy Zabrza zyskają łatwiejszy dostęp do informacji i usług, co może przełożyć się na jeszcze większe zainteresowanie korzystaniem z oferty Transport GZM.

Źródło: UM Zabrze, Fot. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

