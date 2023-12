Najlepsze pomysły na drinki bezalkoholowe

Napisane przez mikolajczarnecki• 3:15 pm• Ciekawostki

Lubisz czasem wypić jakiś kolorowy koktajl, niekoniecznie zawierający procenty? Doskonałym rozwiązaniem mogą być dla Ciebie drinki bezalkoholowe. Z roku na rok cieszą się one coraz większą popularnością. Które z nich są godne uwagi i jak je zrobić? Wyjaśniamy!

Popularne drinki bezalkoholowe

Zastanawiasz się, jakie drinki bezalkoholowe mogłyby przypaść Ci do gustu. Jednym z popularnych koktajli jest Blood & Sand. Do jego wykonania potrzebujesz bezalkoholowego odpowiednika wermuta, np. Versin, a także przypominający whisky Whissin. Oprócz tego dodaj sok z pomarańczy i limonki oraz kilka czereśni.

Innym smacznym drinkiem bezalkoholowym jest tzw. Penicillin, który przyrządza się z Whissin, soku z cytryny, wody z miodem wielokwiatowym oraz imbiru. Dużo osób ceni sobie także koktajl Tom Collins składający się z bezalkoholowego odpowiednika ginu Ginsin, syropu cukrowego, soku z cytryny, wody gazowanej oraz odrobiną mięty i grejpfruta. To bardzo orzeźwiający drink, który sprawdzi się nawet w najbardziej upalne dni.

Jakie jeszcze drinki bezalkoholowe są godne uwagi?

Zastanawiasz się, jakie jeszcze drinki doskonale smakują mimo braku alkoholu? Wśród wielu osób uznaniem cieszy się tzw. Whissin Sour. Jest to połączenie przypominającego whisky Whissin, syropu cukrowego, soku z cytryny i białka jaja. Ten kwaskowaty smak na pewno Cię zaskoczy. Jeśli natomiast lubisz owocowe drinki, postaw na Aventura de frambuesa z Whissin i likieru Mora dla kierowców. Całości dopełnią świeże maliny, woda gazowana i oczywiście kruszony lód.

Gotowe drinki bez alkoholu

Nie masz czasu albo ochoty kompletować składników i samemu przygotowywać drinków bezalkoholowych? W takim razie możesz zdecydować się na zakup już gotowych napojów będących odpowiednikami popularnych drinków. W ofercie sklepu internetowego Bezalkoholove znajdziesz wiele smacznych koktajli o zerowej zawartości alkoholu. Możesz do nich dodać tylko lód i cytrynę, choć niektóre warto połączyć z innym bezalkoholowym produktem z oferty. Dzięki temu masz szansę napić się np. orzeźwiającego mojito. To świetna propozycja dla kobiet w ciąży, kierowców czy osób przyjmujących leki. Co ciekawe, możliwe, że wiele osób nawet nie zauważy, że są to napoje bezalkoholowe.

Jak widać, istnieje wiele przepisów na przyrządzenie bezalkoholowych drinków. Na pewno znajdziesz wśród nich coś odpowiedniego dla siebie. Jeżeli wolisz prostszą drogę, zdecyduj się na zakup gotowych drinków, które dostępne są w ofercie sklepu BezalkohoLOVE. To świetne rozwiązanie nie tylko na imprezę.

