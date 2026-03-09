Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:08 pm• Biznes, Ważne w mieście

Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele różnych sektorów gospodarki będą mogli w marcu wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Cykl spotkań organizują wspólnie Urząd Skarbowy w Zabrzu oraz Urząd Miejski w Zabrzu. Celem inicjatywy jest przygotowanie firm i instytucji do nadchodzących zmian w systemie fakturowania elektronicznego. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenia o KSeF dla przedsiębiorców z Zabrza i regionu

Krajowy System e-Faktur to jedno z najważniejszych narzędzi cyfryzacji rozliczeń podatkowych w Polsce. Wprowadzenie systemu oznacza istotne zmiany w sposobie wystawiania i odbierania faktur przez przedsiębiorców. Dlatego administracja skarbowa wraz z samorządem przygotowała serię spotkań informacyjnych skierowanych do różnych branż.

Szkolenia mają pomóc uczestnikom zrozumieć zasady działania KSeF, a także przygotować firmy do praktycznego korzystania z systemu. Podczas spotkań eksperci wyjaśnią m.in. podstawowe funkcjonalności systemu, sposób wystawiania e-faktur oraz najważniejsze obowiązki przedsiębiorców wynikające z nowych regulacji.

Harmonogram szkoleń KSeF w marcu 2026

W marcu zaplanowano cztery branżowe spotkania szkoleniowe. Wszystkie rozpoczynają się o godzinie 10:00 i odbywają się w formie stacjonarnej, z możliwością uczestnictwa również online.

4 marca – szkolenie dla sektora edukacyjnego i organizacji społecznych

Pierwsze spotkanie odbyło się 4 marca 2026 r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5–7 w sali 207. Szkolenie skierowane było m.in. do:

kół gospodyń wiejskich,

kościelnych osób prawnych,

rolników i producentów rolnych,

organizacji pozarządowych,

kuratoriów oświaty,

uczelni,

korepetytorów.

Spotkanie miało na celu przybliżenie zasad funkcjonowania KSeF podmiotom, które na co dzień nie zawsze korzystają z rozbudowanych systemów księgowych.

11 marca – spotkanie dla branży usługowej i rzemieślników

Kolejne szkolenie zaplanowano na 11 marca 2026 r. również w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (sala 207). Tym razem zaproszenie skierowane jest do przedsiębiorców z takich sektorów jak:

branża motoryzacyjna,

branża budowlana,

transport i usługi taxi,

branża medyczna,

rzemiosło,

branża beauty.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak nowe rozwiązania wpłyną na codzienne funkcjonowanie firm usługowych oraz w jaki sposób przygotować swoje systemy księgowe do obsługi e-faktur.

18 marca – szkolenie dla handlu i gastronomii

Trzecie szkolenie odbędzie się 18 marca 2026 r. w Urzędzie Skarbowym w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 2 (sala 507). Spotkanie przeznaczone jest przede wszystkim dla przedsiębiorców działających w sektorach:

handlu detalicznego,

gastronomii,

franczyzy,

turystyki i hotelarstwa,

sprzedaży internetowej.

Dla wielu firm z tych branż system KSeF będzie miał szczególne znaczenie, ponieważ obsługują dużą liczbę transakcji i faktur.

25 marca – szkolenie dla branży prawniczej i rynku nieruchomości

Ostatnie marcowe szkolenie zaplanowano na 25 marca 2026 r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (sala 207). Udział w nim mogą wziąć przedstawiciele takich zawodów i branż jak:

kancelarie prawne,

agenci celni,

zarządcy nieruchomości,

wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,

pośrednicy nieruchomości.

Spotkanie ma pomóc w przygotowaniu podmiotów obsługujących nieruchomości i sprawy prawne do nowych zasad fakturowania.

Jak zapisać się na szkolenia KSeF

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracja na spotkania odbywa się telefonicznie:

4, 11 i 25 marca – tel. 32 273 97 70

18 marca – tel. 32 277 76 14

lub e-mail: sekretariat.us.zabrze@mf.gov.pl

Osoby zainteresowane udziałem online mogą znaleźć szczegółowe informacje oraz linki do transmisji na stronie administracji skarbowej.

„Środy z KSeF” – dodatkowe spotkania dla zainteresowanych

Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w szkoleniach branżowych, przygotowano także dodatkowy cykl spotkań pod nazwą „Środy z KSeF”. Wydarzenia te odbywają się w każdą środę do 29 kwietnia 2026 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (sala 207).

Spotkania mają charakter otwarty i stanowią dobrą okazję do zdobycia podstawowej wiedzy o systemie oraz zadania pytań specjalistom z administracji skarbowej.

Przygotowanie firm do cyfrowej rewolucji w fakturowaniu

Organizatorzy podkreślają, że wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur jest jednym z najważniejszych kroków w cyfryzacji polskiego systemu podatkowego. Dlatego tak istotne jest wcześniejsze przygotowanie przedsiębiorców i instytucji do nowych zasad.

Szkolenia w Zabrzu mają pomóc lokalnym firmom bezpiecznie przejść przez proces zmian oraz uniknąć problemów związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań.

Źródło: UM Zabrze

