Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele różnych sektorów gospodarki będą mogli w marcu wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Cykl spotkań organizują wspólnie Urząd Skarbowy w Zabrzu oraz Urząd Miejski w Zabrzu. Celem inicjatywy jest przygotowanie firm i instytucji do nadchodzących zmian w systemie fakturowania elektronicznego. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona.
Szkolenia o KSeF dla przedsiębiorców z Zabrza i regionu
Krajowy System e-Faktur to jedno z najważniejszych narzędzi cyfryzacji rozliczeń podatkowych w Polsce. Wprowadzenie systemu oznacza istotne zmiany w sposobie wystawiania i odbierania faktur przez przedsiębiorców. Dlatego administracja skarbowa wraz z samorządem przygotowała serię spotkań informacyjnych skierowanych do różnych branż.
Szkolenia mają pomóc uczestnikom zrozumieć zasady działania KSeF, a także przygotować firmy do praktycznego korzystania z systemu. Podczas spotkań eksperci wyjaśnią m.in. podstawowe funkcjonalności systemu, sposób wystawiania e-faktur oraz najważniejsze obowiązki przedsiębiorców wynikające z nowych regulacji.
Harmonogram szkoleń KSeF w marcu 2026
W marcu zaplanowano cztery branżowe spotkania szkoleniowe. Wszystkie rozpoczynają się o godzinie 10:00 i odbywają się w formie stacjonarnej, z możliwością uczestnictwa również online.
4 marca – szkolenie dla sektora edukacyjnego i organizacji społecznych
Pierwsze spotkanie odbyło się 4 marca 2026 r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5–7 w sali 207. Szkolenie skierowane było m.in. do:
-
kół gospodyń wiejskich,
-
kościelnych osób prawnych,
-
rolników i producentów rolnych,
-
organizacji pozarządowych,
-
kuratoriów oświaty,
-
uczelni,
-
korepetytorów.
Spotkanie miało na celu przybliżenie zasad funkcjonowania KSeF podmiotom, które na co dzień nie zawsze korzystają z rozbudowanych systemów księgowych.
11 marca – spotkanie dla branży usługowej i rzemieślników
Kolejne szkolenie zaplanowano na 11 marca 2026 r. również w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (sala 207). Tym razem zaproszenie skierowane jest do przedsiębiorców z takich sektorów jak:
-
branża motoryzacyjna,
-
branża budowlana,
-
transport i usługi taxi,
-
branża medyczna,
-
rzemiosło,
-
branża beauty.
Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak nowe rozwiązania wpłyną na codzienne funkcjonowanie firm usługowych oraz w jaki sposób przygotować swoje systemy księgowe do obsługi e-faktur.
18 marca – szkolenie dla handlu i gastronomii
Trzecie szkolenie odbędzie się 18 marca 2026 r. w Urzędzie Skarbowym w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 2 (sala 507). Spotkanie przeznaczone jest przede wszystkim dla przedsiębiorców działających w sektorach:
-
handlu detalicznego,
-
gastronomii,
-
franczyzy,
-
turystyki i hotelarstwa,
-
sprzedaży internetowej.
Dla wielu firm z tych branż system KSeF będzie miał szczególne znaczenie, ponieważ obsługują dużą liczbę transakcji i faktur.
25 marca – szkolenie dla branży prawniczej i rynku nieruchomości
Ostatnie marcowe szkolenie zaplanowano na 25 marca 2026 r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (sala 207). Udział w nim mogą wziąć przedstawiciele takich zawodów i branż jak:
-
kancelarie prawne,
-
agenci celni,
-
zarządcy nieruchomości,
-
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
-
pośrednicy nieruchomości.
Spotkanie ma pomóc w przygotowaniu podmiotów obsługujących nieruchomości i sprawy prawne do nowych zasad fakturowania.
Jak zapisać się na szkolenia KSeF
Udział w szkoleniach jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.
Rejestracja na spotkania odbywa się telefonicznie:
-
4, 11 i 25 marca – tel. 32 273 97 70
-
18 marca – tel. 32 277 76 14
lub e-mail: sekretariat.us.zabrze@mf.gov.pl
Osoby zainteresowane udziałem online mogą znaleźć szczegółowe informacje oraz linki do transmisji na stronie administracji skarbowej.
„Środy z KSeF” – dodatkowe spotkania dla zainteresowanych
Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w szkoleniach branżowych, przygotowano także dodatkowy cykl spotkań pod nazwą „Środy z KSeF”. Wydarzenia te odbywają się w każdą środę do 29 kwietnia 2026 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (sala 207).
Spotkania mają charakter otwarty i stanowią dobrą okazję do zdobycia podstawowej wiedzy o systemie oraz zadania pytań specjalistom z administracji skarbowej.
Przygotowanie firm do cyfrowej rewolucji w fakturowaniu
Organizatorzy podkreślają, że wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur jest jednym z najważniejszych kroków w cyfryzacji polskiego systemu podatkowego. Dlatego tak istotne jest wcześniejsze przygotowanie przedsiębiorców i instytucji do nowych zasad.
Szkolenia w Zabrzu mają pomóc lokalnym firmom bezpiecznie przejść przez proces zmian oraz uniknąć problemów związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań.
Źródło: UM Zabrze
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.