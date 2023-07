Restauracja Sorrento to miejsce w samym centrum Zabrza, gdzie oprócz wyśmienitej kuchni można miło spędzić czas w gronie znajomych przy dobrej herbacie, kawie rozkoszując się smakiem znakomitego Tiramisu.

Wyśmienita kuchnia serwująca potrawy o wyjątkowym smaku i aromacie na długo pozostają w pamięci każdego gościa.

Profesjonalna, komunikatywna, obdarzona zaufaniem gości obsługa kelnerska jest zawsze gotowa zaspokoić nawet najbardziej wyszukane kulinarne życzenia każdego z gości restauracji.

Restauracja mieszcząca się przy ul. Karola Miarki 3 to już wieloletnie doświadczenie i wielu niezapomnianych gości. To dla nas czas wielu doświadczeń, udoskonalania oferty jak i pełnej mobilizacji by każdy gość restauracji wyszedł i zapamiętał na długo smak serwowanych potraw.

Dwupoziomowy lokal to doskonałe miejsce na romantyczną kolację, spotkanie ze znajomymi oraz to miejsce na niezapomniane uroczystości wypełniające nasze szybkie życie począwszy od chrztu, komunii, urodzin, wesela, różnych rocznic, a także mniej lub bardziej uroczyste chwile którym towarzyszą spotkania przy wspólnym stole okraszone niezastąpioną obsługą.

Przygotowani jesteśmy na organizowanie szkoleń. Oddzielona od pozostałej części lokalu sala daje Ci gwarancję, że tego typu wydarzenie zawsze będzie udane.

Restauracja jest doskonałym miejscem na obsługę turystów jak i zorganizowanych grup turystycznych zwiedzających Zabrze a m.in kopalnię Guido i Główną Kluczową Sztolnie Dziedziczną która mieści się przy ul. Karola Miarki.



Restauracja Sorrento Zabrze – Menu

W naszym menu znajdziecie państwo potrawy włoskie i nie tylko.

Począwszy od śniadań, przystawek, zup przez wiele innych serwowanych kuszących swą nazwą potraw, a kończąc ucztę wyśmienitym Tiramisu na pewno nasza kuchnia na długo pozostanie w pamięci.

Bruschetta z pomidorami, bazylią, oliwą z oliwek i przyprawami

Carpaccio z polędwicy wołowej z oliwą z oliwek, parmezanem, kaparami i sokiem z cytryny

Łososiowa fantazja – sałatka z łososiem wędzonym, ziemniaki pieczone, pomidor, cebula czerwona, natka pietruszki, jajko w panierce, rukola, sos miodowo-musztardowy

Spaghetti carbonara na boczku i cebuli z jajkiem, czarnym pieprzem i parmezanem

Pappardelle z krewetkami i suszonymi pomidorami z dodatkiem czosnku, cebuli, zielonej pietruszki, bazylii i parmezanu

Zapiekany dorsz z pieca w sosie z borowikami, parmezanem i grillowanymi ziemniakami

Rolada Wołowa z kluskami i czerwoną kapustą

Sakwa schabowa z sosem z podgrzybków podawana z placuszkami ze szpinaku i surówką

Pizza Prosciutto – Sos pomidorowy, mozarella, szynka parmeńska, pomidorki koktajlowe, rukola

Tiramisu

Beza z kremem kawowym, prażonymi migdałami i sosem jagodowym

Restauracja Sorrento Zabrze – Adres

ul. Karola Miarki 3

41-800 Zabrze





 

Restauracja Sorrento Zabrze – Kontakt, telefon, e-mail

Telefon / fax. 32 278 13 33

e-mail: sorrentozabrze@gmail.com

www: http://sorrentozabrze.pl

Restauracja Sorrento Zabrze – Social Media

https://www.facebook.com/sorrentozabrze/

https://www.instagram.com/sorrentozabrze/

Restauracja Sorrento Zabrze – Dostawa

Uwielbiasz nasze jedzenie i masz ochotę na zjedzenie go w domu, biurze? Nic prostszego – Dzwoń do nas! Dostawa dań z karty menu z dostawą od 8zł.

Zamawiaj dania przez Pyszne.pl

Catering z dostawą do domu!

A może nie masz ochoty i czasu na gotowanie potraw na domowe przyjęcie? Ustal z nami wszystkie szczegóły cateringu, który my przygotujemy specjalnie dla Was!