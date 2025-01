Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:50 pm• Gierałtowice

Restauracja Szmaragdowa w Gierałtowicach to nie tylko miejsce słynące z wyśmienitej kuchni śląskiej, ale także punkt gościnny na szlaku zabytków techniki regionu. Zlokalizowana przy ul. Ks. Roboty 69, stanowi idealny przystanek dla wszystkich, którzy chcą skosztować tradycyjnych potraw w rodzinnej atmosferze. Zachwycają tu zarówno proste, domowe smaki – rolady i gumiklyjzy, jak i nieco bardziej wyszukane dania, takie jak słynna golonka peklowana czy pieczona. A jeśli ktoś nie wie, skąd wzięła się sama nazwa „Szmaragdowa”, powinien spojrzeć za okno – może czeka go miła niespodzianka!

Szmaragdowa Gierałtowice

Adres: ul. Ks. Roboty 69, 44-186 Gierałtowice

Telefon: 697 706 126

Kuchnia śląska w najlepszym wydaniu

Tradycyjne dania dla smakoszy

W Restauracji Szmaragdowej, położonej na Śląskim Szlaku Zabytków Techniki, króluje przede wszystkim kuchnia śląska – sycąca, aromatyczna i przypominająca domowe obiady. Rolada, przygotowywana zgodnie z tradycyjną recepturą, to solidny kawałek mięsa wypełniony nadzieniem z boczku, ogórka i cebuli, doprawionych „jak Ponbóczek przykazał”. Towarzyszą jej gumiklyjzy – białe kluski z dziurką, obowiązkowo okraszone sosem z mięsa – oraz czerwona kapusta, którą podaje się na zimno, choć goście, którzy wolą wersję ciepłą, również mogą na nią liczyć.

Golonka – kulinarne dzieło sztuki

Wielu gości przybywa tu jednak z innego powodu – słynnej golonki. Zarówno pieczona, jak i peklowana, zadowoli każde podniebienie. Mięso jest zawsze świeże, a kucharki pracują w pocie czoła, by golonka lądowała na talerzach w doskonałej formie: soczysta w środku, chrupiąca na zewnątrz i znakomicie doprawiona. Legendy głoszą, że kto raz spróbował tej golonki, wracał po więcej, nieraz przywożąc ze sobą rodzinę czy przyjaciół.

Sala bankietowa i przyjazne wnętrze

Miejsce dla każdej okazji

Szmaragdowa dysponuje wszechstronną salą bankietową, która sprawdza się zarówno przy kameralnych przyjęciach rodzinnych, jak i większych spotkaniach okolicznościowych. Dzięki przemyślanemu układowi stolików oraz życzliwej obsłudze, nawet w porze obiadowego szczytu można liczyć na spokojne miejsce i uprzejmą obsługę. To doskonałe rozwiązanie dla gości pragnących urządzić tu chrzciny, komunie, urodziny czy inne rodzinne uroczystości.

Pokoje gościnne dla podróżnych

Restauracja Szmaragdowa oferuje również pokoje gościnne. Ich przytulne wnętrza stanowią bezpieczną przystań dla podróżnych, którzy pragną odpocząć po zwiedzaniu najciekawszych zakątków regionu lub po prostu zregenerować siły w miłej atmosferze. Po nocy spędzonej w wygodnym łóżku można liczyć na sycące śniadanie, które pozwoli wyruszyć w dalszą drogę z nową dawką energii.

Położenie na Śląskim Szlaku Zabytków Techniki

Idealny przystanek w Gierałtowicach

Gierałtowice to niewielka, ale urokliwa miejscowość w powiecie gliwickim, stanowiąca część Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki – sieci atrakcji ukazujących industrialne dziedzictwo regionu. W pobliżu można odkryć ciekawe obiekty przemysłowe, muzea, wieże wyciągowe czy górnicze kolonie robotnicze. Restauracja i pokoje gościnne Szmaragdowa okazują się w tej sytuacji świetnym miejscem na nocleg lub postój, urozmaicony solidnym posiłkiem po intensywnym zwiedzaniu.

Bliskość atrakcji turystycznych

W okolicy znajduje się wiele interesujących punktów dla fanów historii górnictwa, hutnictwa czy lokalnych tradycji. Dzięki dogodnej lokalizacji, Szmaragdowa stanowi wygodną bazę wypadową zarówno dla turystów indywidualnych, jak i zorganizowanych grup. Wystarczy krótkie zaplanowanie trasy, by po całodniowych wycieczkach zasiąść do stołu i skosztować prawdziwie śląskich specjałów.

Tajemnica nazwy „Szmaragdowa”

Niespodzianka dla bystrych gości

Nie bez przyczyny restauracja nosi nazwę „Szmaragdowa”. Choć wiele osób kojarzy szmaragd z kamieniem szlachetnym o intensywnej zieleni, klucz do rozwiązania zagadki kryje się… w samym otoczeniu. Wystarczy spojrzeć przez okno, by zrozumieć powód – i to właśnie wtedy można liczyć na sympatyczną niespodziankę ze strony personelu, jeśli tylko gość prawidłowo odgadnie tajemnicę. Ta zabawna forma interakcji z klientami stanowi dodatkowy smaczek, zachęcający do powrotu i zgłębiania lokalnych ciekawostek.

Dlaczego warto wybrać Restaurację Szmaragdową?

Wyśmienita kuchnia śląska – w ofercie między innymi rolada, gumiklyjzy, golonka i dania przygotowywane z myślą o zachowaniu oryginalnych receptur. Przyjazna, rodzinna atmosfera – gościnne wnętrze i uśmiechnięta obsługa pozwalają poczuć się jak w domu. Wszechstronna sala bankietowa – dostosowana do przyjęć rodzinnych, towarzyskich lub firmowych, zapewniająca komfort nawet przy większej liczbie gości. Pokoje gościnne – wygodne noclegi w niewielkiej odległości od wielu atrakcji Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki. Zagadkowa nazwa – goście, którzy odgadną tajemnicę „Szmaragdowej”, mogą liczyć na miłą niespodziankę, co dodaje miejscu dodatkowego uroku.

Kontakt i dojazd

Restauracja i pokoje gościnne Szmaragdowa

Adres: ul. Ks. Roboty 69, 44-186 Gierałtowice

Telefon: 697 706 126

Gmina: Gierałtowice

Powiat: gliwicki

Lokalizacja przy ul. Ks. Roboty 69 jest łatwo dostępna zarówno samochodem, jak i komunikacją publiczną. Położenie w spokojnej okolicy zapewnia kameralny klimat, a jednocześnie gwarantuje szybki dojazd do najważniejszych atrakcji regionu.

