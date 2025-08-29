Zabrze: 21-latek zatrzymany za jazdę na zakazie i cofnięty licznik w BMW

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:24 pm• Ważne w mieście

Na zabrzańskim odcinku Drogi Krajowej nr 88 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 21-letniego kierowcę BMW, który prowadził pojazd mimo sądowego zakazu. W trakcie kontroli wyszło również na jaw, że samochód miał cofnięty licznik. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Interwencja na DK88 – od zgłoszenia o drzewie do wykrycia przestępstwa

W czwartek, 28 sierpnia 2025 roku, zabrzańscy policjanci drogówki interweniowali na odcinku Drogi Krajowej nr 88, gdzie otrzymali zgłoszenie o drzewie, które spadło na jeden z przejeżdżających pojazdów. Podczas działań związanych z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia funkcjonariusze postanowili skontrolować uczestników sytuacji drogowej.

To właśnie wtedy okazało się, że 21-letni kierowca BMW w ogóle nie powinien znajdować się za kierownicą – miał bowiem aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów – lekceważenie prawa

Surowe konsekwencje

Jazda pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów to poważne przestępstwo. Zgodnie z kodeksem karnym grozi za nie kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat, a dodatkowo sąd może nałożyć kolejny zakaz prowadzenia pojazdów, sięgający nawet 15 lat.

Mimo to wielu kierowców bagatelizuje orzeczenia sądu, narażając siebie i innych uczestników ruchu na ogromne ryzyko. Przypadek zatrzymanego 21-latka pokazuje, że kontrola drogowa, która z pozoru dotyczyła innego zdarzenia, może ujawnić poważne naruszenia prawa.

Cofnięty licznik – kolejny zarzut wobec kierowcy

Przestępstwo manipulacji przy drogomierzu

Podczas sprawdzania pojazdu policjanci ustalili, że BMW, którym poruszał się młody kierowca, miało cofnięty licznik. W Polsce od 2020 roku każda kontrola drogowa wiąże się ze sprawdzeniem stanu drogomierza i porównaniem go z danymi zapisanymi w systemie CEPiK.

Manipulowanie wskazaniami licznika stanowi przestępstwo z art. 306a kodeksu karnego. Odpowiedzialność ponosi zarówno osoba, która fizycznie cofnęła licznik, jak i właściciel pojazdu, który zlecił taką usługę. Za tego rodzaju czyn grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Dlaczego cofanie liczników jest groźne?

Cofanie liczników to praktyka, która wprowadza w błąd przyszłych nabywców pojazdów, a jednocześnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Fałszywy przebieg może ukrywać faktyczne zużycie pojazdu, a w konsekwencji prowadzić do zwiększonego ryzyka awarii czy wypadków.

Podwójne złamanie prawa – młody kierowca odpowie przed sądem

W przypadku zatrzymanego 21-latka nałożą się dwa poważne zarzuty:

prowadzenie pojazdu mechanicznego mimo sądowego zakazu,

poruszanie się samochodem z cofniętym licznikiem.

Oba czyny są przestępstwami, za które grozi kara pozbawienia wolności. O dalszym losie młodego kierowcy zadecyduje sąd. Policja podkreśla, że sprawa może zakończyć się nie tylko karą więzienia, ale również kolejnym, wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów.

Policja apeluje do kierowców – przestrzegajcie prawa

Zabrzańscy funkcjonariusze przypominają, że każdy, kto wsiada za kierownicę mimo sądowego zakazu, staje się potencjalnym zagrożeniem dla innych użytkowników dróg. Dodatkowo ingerowanie w stan licznika pojazdu to nie tylko oszustwo wobec kupujących, ale także realne niebezpieczeństwo na drodze.

Policja apeluje do kierowców o odpowiedzialność i przypomina, że każda kontrola drogowa może ujawnić takie nieprawidłowości, jak te, które wykryto na DK88.

Podsumowanie

Interwencja, która zaczęła się od zgłoszenia o drzewie spadającym na pojazd, zakończyła się poważnym odkryciem – młody kierowca BMW złamał sądowy zakaz prowadzenia i poruszał się autem z cofniętym licznikiem. Teraz stanie przed sądem i odpowie za dwa poważne przestępstwa, za które grozi mu kara nawet do 5 lat więzienia.

Źródło: Policja Zabrze

