Polonez maturzystów przed Areną Zabrze – młodzież wspólnie rozpoczęła odliczanie do matury

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:12 pm• Ważne w mieście

Setki uczniów z 16 zabrzańskich szkół średnich zatańczyło wspólnie tradycyjnego poloneza przed Areną Zabrze. Symboliczne wydarzenie, które odbyło się w sercu miasta, stało się nie tylko pięknym widowiskiem, ale także wyjątkowym momentem jednoczącym młodzież u progu dorosłości i egzaminów maturalnych.

Zabrze w rytmie poloneza – tradycja i młodzieńcza energia

W poniedziałek, 12 lutego 2026 roku, centrum Zabrza wypełniło się radością, muzyką i młodzieńczą energią. Przed Areną Zabrze odbył się uroczysty polonez maturzystów, w którym wzięli udział uczniowie aż 16 zabrzańskich szkół ponadpodstawowych. To już tradycja, która na dobre wpisała się w kalendarz miejskich wydarzeń edukacyjnych, symbolicznie rozpoczynając odliczanie do egzaminu dojrzałości.

Tegoroczny taniec poprowadził Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny – jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów folklorystycznych w Polsce, znany z dbałości o kulturę, tradycję i piękno polskiego tańca narodowego. Artyści zaprosili młodzież do wspólnego tańca, tworząc niezwykłe widowisko, które przyciągnęło licznych mieszkańców miasta i gości.

Symboliczny początek nowego etapu

Polonez, będący nieodłącznym elementem polskiej kultury, stał się w Zabrzu symbolem dojrzałości i nadchodzących wyzwań. Maturzyści, ubrani elegancko i pełni emocji, zatańczyli wspólnie w rytmie klasycznej muzyki, prezentując zarówno wdzięk, jak i powagę chwili.

Dla wielu uczestników był to moment, w którym mogli na chwilę zatrzymać się w codziennym biegu nauki, by razem z rówieśnikami uczcić zakończenie szkolnego etapu. Wspólny taniec miał również wymiar integracyjny – połączył młodzież z różnych szkół i dzielnic miasta, pokazując, że maturzyści Zabrza tworzą jedną, zgraną społeczność.

Wspólnota i emocje przed Areną Zabrze

Przed Areną Zabrze zgromadziły się setki uczniów, nauczycieli i mieszkańców, którzy z entuzjazmem obserwowali barwny korowód maturzystów. Atmosfera była wyjątkowa – pełna wzruszeń, uśmiechów i symbolicznych gestów pożegnania z okresem szkolnym.

Organizatorzy podkreślają, że tego typu wydarzenia są niezwykle ważne dla budowania lokalnej tożsamości i więzi społecznych. Polonez w centrum miasta to nie tylko taniec – to wydarzenie, które łączy pokolenia, promuje kulturę narodową i podkreśla znaczenie edukacji w życiu młodych zabrzan.

Matura coraz bliżej – czas na ostatnią prostą

Dla tegorocznych maturzystów to jedno z ostatnich wspólnych wydarzeń przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych. Przed nimi intensywne tygodnie nauki, powtórek i przygotowań. Jak podkreślali uczestnicy, wspólny polonez dodał im motywacji i pozytywnej energii, by z optymizmem spojrzeć w przyszłość i sprostać nadchodzącym wyzwaniom.

„To piękne pożegnanie ze szkołą, ale też moment, który pokazuje, że razem możemy wszystko” – mówiła jedna z uczestniczek wydarzenia.

Wspólny polonez przed Areną Zabrze udowodnił, że tradycja może iść w parze z nowoczesnością, a młodzież potrafi celebrować ważne chwile w sposób pełen elegancji, radości i dumy.

źródło i foto: UM Zabrze

Visited 5 times, 5 visit(s) today