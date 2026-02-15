Polonez maturzystów przed Areną Zabrze – młodzież wspólnie rozpoczęła odliczanie do matury

Setki uczniów z 16 zabrzańskich szkół średnich zatańczyło wspólnie tradycyjnego poloneza przed Areną Zabrze. Symboliczne wydarzenie, które odbyło się w sercu miasta, stało się nie tylko pięknym widowiskiem, ale także wyjątkowym momentem jednoczącym młodzież u progu dorosłości i egzaminów maturalnych.
Zabrze w rytmie poloneza – tradycja i młodzieńcza energia
W poniedziałek, 12 lutego 2026 roku, centrum Zabrza wypełniło się radością, muzyką i młodzieńczą energią. Przed Areną Zabrze odbył się uroczysty polonez maturzystów, w którym wzięli udział uczniowie aż 16 zabrzańskich szkół ponadpodstawowych. To już tradycja, która na dobre wpisała się w kalendarz miejskich wydarzeń edukacyjnych, symbolicznie rozpoczynając odliczanie do egzaminu dojrzałości.
Tegoroczny taniec poprowadził Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny – jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów folklorystycznych w Polsce, znany z dbałości o kulturę, tradycję i piękno polskiego tańca narodowego. Artyści zaprosili młodzież do wspólnego tańca, tworząc niezwykłe widowisko, które przyciągnęło licznych mieszkańców miasta i gości.
Symboliczny początek nowego etapu
Polonez, będący nieodłącznym elementem polskiej kultury, stał się w Zabrzu symbolem dojrzałości i nadchodzących wyzwań. Maturzyści, ubrani elegancko i pełni emocji, zatańczyli wspólnie w rytmie klasycznej muzyki, prezentując zarówno wdzięk, jak i powagę chwili.
Dla wielu uczestników był to moment, w którym mogli na chwilę zatrzymać się w codziennym biegu nauki, by razem z rówieśnikami uczcić zakończenie szkolnego etapu. Wspólny taniec miał również wymiar integracyjny – połączył młodzież z różnych szkół i dzielnic miasta, pokazując, że maturzyści Zabrza tworzą jedną, zgraną społeczność.
Wspólnota i emocje przed Areną Zabrze
Przed Areną Zabrze zgromadziły się setki uczniów, nauczycieli i mieszkańców, którzy z entuzjazmem obserwowali barwny korowód maturzystów. Atmosfera była wyjątkowa – pełna wzruszeń, uśmiechów i symbolicznych gestów pożegnania z okresem szkolnym.
Organizatorzy podkreślają, że tego typu wydarzenia są niezwykle ważne dla budowania lokalnej tożsamości i więzi społecznych. Polonez w centrum miasta to nie tylko taniec – to wydarzenie, które łączy pokolenia, promuje kulturę narodową i podkreśla znaczenie edukacji w życiu młodych zabrzan.
Matura coraz bliżej – czas na ostatnią prostą
Dla tegorocznych maturzystów to jedno z ostatnich wspólnych wydarzeń przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych. Przed nimi intensywne tygodnie nauki, powtórek i przygotowań. Jak podkreślali uczestnicy, wspólny polonez dodał im motywacji i pozytywnej energii, by z optymizmem spojrzeć w przyszłość i sprostać nadchodzącym wyzwaniom.
„To piękne pożegnanie ze szkołą, ale też moment, który pokazuje, że razem możemy wszystko” – mówiła jedna z uczestniczek wydarzenia.
Wspólny polonez przed Areną Zabrze udowodnił, że tradycja może iść w parze z nowoczesnością, a młodzież potrafi celebrować ważne chwile w sposób pełen elegancji, radości i dumy.
źródło i foto: UM Zabrze
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.