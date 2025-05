Fotel na biegunach – drugie życie mebla retro

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:18 pm• Ciekawostki

Marzysz, by na chwilę przenieść się do czasów błogiego dzieciństwa? Szukasz mebli z duszą? Fotel bujany, jeszcze do niedawna kojarzony głównie ze starodawnymi mieszkaniami, obecnie staje się modnym dodatkiem do nowoczesnych wnętrz. Sprawdź, dlaczego warto mieć go w swoim mieszkaniu.

Dlaczego warto zdecydować się na fotel na biegunach?

Fotele bujane obecnie przeżywają swój renesans. Nic dziwnego — te wyjątkowe meble łączą ponadczasową elegancję z funkcjonalnością i działaniem relaksującym. Ich fenomen tkwi w specyficznej konstrukcji. Fotele bujane, zamiast na standardowych nóżkach, osadzone są na zaokrąglonych biegunach. Dzięki temu pozwalają na bujanie się w czasie siedzenia.

Kołysanie się na fotelu to świetny sposób na relaks zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Bujanie się pozwala pozbyć się stresu i poprawić nastrój. Jednostajny ruch na fotelu wycisza emocje i ułatwia zasypianie. Z tego powodu taki mebel jest idealny dla wszystkich mających problemy z zasypianiem oraz młodych rodziców, którzy pragną uśpić swoje pociechy.

Fotel na biegunach może także dostarczyć niezbędnej dawki ruchu osobom mającym problemy z poruszaniem się i pomóc im ćwiczyć równowagę. Będzie więc świetnym wyborem dla seniorów. Bujanie się może również złagodzić bóle pleców czy stawów. Nie sposób zapomnieć o wyjątkowym designie takiego mebla, który sprawia, że będzie wyjątkową ozdobą każdego wnętrza.

Gdzie umieścić fotel bujany?

Fotele bujane to wszechstronne meble wypoczynkowe. Takie meble wzbogacą aranżację wielu pomieszczeń. Fotel na biegunach można umieścić m.in. w:

salonie — będzie idealnym uzupełnieniem kącika czytelniczego czy telewizyjnego,

pokoju gościnnym — dostarczy gościom dodatkowej rozrywki,

domowym biurze — umożliwi relaks w czasie przerwy w pracy,

pokoju dziecięcym — pozwoli ukołysać dziecko do snu,

ogrodzie — zapewni przyjemny wypoczynek na tarasie.

Jak dobrać fotel bujany do stylu wnętrza?

Myślisz, że fotel bujany pasuje jedynie do klasycznych wnętrz? Nic bardziej mylnego — meble tego typu dostępne są w wielu wariantach, dzięki czemu można z łatwością dopasować je do aranżacji każdego pomieszczenia.

Jeżeli szukasz idealnego fotela do mieszkania w stylu skandynawskim, postaw na klasyczne modele w kolorze szarym czy beżowym, z drewnianymi biegunami. Welurowe fotele na biegunach będą stylowym dodatkiem do pomieszczeń nowoczesnych czy glamour. Wnętrza w stylu loftowym warto z kolei wzbogacić fotelami z obiciem w żywych kolorach (np. musztardowym, zielonym), z czarnym, metalowym stelażem. W ogrodzie doskonale sprawdzą się za to fotele plecione z wikliny, rattanu czy technorattanu — w naturalnej, ziemistej kolorystyce.

