Literacki wieczór w Zabrzu. Magdalena Majcher spotkała się z czytelnikami w Teatrze Nowym

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:59 pm• Kultura, Ważne w mieście

Scena Kameralna Teatru Nowego w Zabrzu stała się miejscem wyjątkowego spotkania miłośników literatury. W niedzielę 8 marca odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher – jedną z najpopularniejszych współczesnych polskich pisarek. Wydarzenie przyciągnęło liczną publiczność i stało się okazją do rozmowy o książkach, historii Śląska oraz roli literatury w opisywaniu trudnych tematów społecznych.

Magdalena Majcher w Teatrze Nowym w Zabrzu

Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher było jednym z najciekawszych wydarzeń literackich ostatnich dni w Zabrzu. Autorka znana jest z powieści obyczajowych oraz książek inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami, które często poruszają ważne kwestie społeczne i historyczne.

Podczas spotkania w Teatrze Nowym pisarka opowiadała o kulisach swojej twórczości oraz o tym, jak powstają jej książki. Szczególną uwagę poświęcono powieści „Doktórka od familoków”, która zdobyła duże zainteresowanie czytelników i została bardzo dobrze przyjęta przez krytyków.

Historia niezwykłej lekarki ze Śląska

Książka „Doktórka od familoków” opowiada historię dr Jolanty Wadowskiej-Król – lekarki, która w latach 70. i 80. zajmowała się leczeniem dzieci zatrutych ołowiem na Górnym Śląsku. To opowieść o odwadze, determinacji i walce o zdrowie najmłodszych mieszkańców regionu.

W swojej książce Magdalena Majcher nawiązuje do dramatycznych wydarzeń, które przez wiele lat pozostawały przemilczane w historii Śląska. Temat zatrucia ołowiem dzieci z robotniczych dzielnic, zwanych potocznie familokami, do dziś budzi duże emocje i jest jednym z najbardziej poruszających rozdziałów historii regionu.

Autorka podkreślała podczas spotkania, że literatura może być ważnym narzędziem przypominania o takich wydarzeniach oraz sposobem na przywracanie pamięci o bohaterach, którzy przez lata pozostawali w cieniu.

Aktorzy serialu „Ołowiane dzieci” również obecni na wydarzeniu

Spotkanie w Teatrze Nowym miało również wyjątkowy wymiar artystyczny. W rozmowie z publicznością wzięli udział aktorzy związani z produkcją „Ołowiane dzieci”, serialu inspirowanego historią opisaną w książce.

Na scenie pojawili się artyści Teatru Nowego w Zabrzu: Jolanta Niestrój-Malisz, Joanna Romaniak oraz Jarosław Karpuk. Aktorzy opowiadali o pracy przy serialu oraz o tym, jak wyglądało przeniesienie tej trudnej historii na ekran.

Literatura i teatr wspólnie o historii regionu

Obecność aktorów sprawiła, że spotkanie zyskało dodatkowy wymiar. Rozmowa dotyczyła nie tylko samej książki, lecz także sposobów opowiadania historii Śląska poprzez różne formy sztuki – literaturę, teatr i film.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zastanowić się nad tym, w jaki sposób sztuka może pomagać w rozumieniu przeszłości oraz budowaniu świadomości historycznej kolejnych pokoleń. Wiele miejsca poświęcono również roli kobiet w opisywaniu historii i wrażliwemu podejściu do tematów społecznych.

Duże zainteresowanie czytelników i mieszkańców Zabrza

Spotkanie z Magdaleną Majcher zgromadziło liczną publiczność. Na Scenie Kameralnej pojawili się zarówno czytelnicy twórczości autorki, jak i osoby zainteresowane historią regionu oraz tematyką poruszaną w książce.

Dla wielu uczestników była to także okazja do bezpośredniej rozmowy z pisarką, zadawania pytań dotyczących jej pracy oraz zdobycia autografu. Atmosfera wydarzenia była bardzo kameralna i sprzyjała wymianie refleksji na temat literatury oraz historii Śląska.

Wspólna inicjatywa miejskich instytucji

Organizatorem spotkania było Miasto Zabrze, które przygotowało wydarzenie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu oraz Teatrem Nowym w Zabrzu. Dzięki współpracy instytucji kultury udało się stworzyć wydarzenie, które połączyło literaturę, teatr oraz lokalną historię.

Takie inicjatywy pokazują, jak ważną rolę odgrywają wydarzenia literackie w życiu miasta. To nie tylko okazja do promocji książek, ale także przestrzeń do rozmowy o ważnych tematach społecznych i historycznych.

Literatura jako sposób opowiadania o trudnej historii

Spotkanie z Magdaleną Majcher pokazało, że literatura może być ważnym narzędziem przypominania o wydarzeniach, które przez lata pozostawały na marginesie publicznej dyskusji. Historie takie jak ta opisana w „Doktórce od familoków” pokazują, że nawet trudne i bolesne tematy mogą stać się inspiracją do refleksji oraz dialogu.

Dla mieszkańców Zabrza i całego regionu była to wyjątkowa okazja, by spojrzeć na historię Śląska z innej perspektywy – poprzez opowieść literacką i osobiste doświadczenia bohaterów.

Wydarzenie udowodniło także, że zainteresowanie literaturą w mieście nie słabnie, a spotkania autorskie wciąż przyciągają wielu czytelników gotowych do rozmowy o książkach i historii.

Źródło: UM Zabrze

Visited 4 times, 4 visit(s) today