Nowa biblioteka w SP nr 23 w Zabrzu – przestrzeń łącząca pokolenia i mieszkańców Maciejowa

Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 23 w Zabrzu przeszła kompleksowy remont, dzięki któremu stała się nowoczesnym centrum spotkań dla uczniów i mieszkańców dzielnicy Maciejów. Inwestycja zrealizowana w ramach XI edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego pokazuje, jak dzięki współpracy lokalnej społeczności można tworzyć miejsca sprzyjające edukacji, kulturze i integracji.

Biblioteka po metamorfozie – nowoczesność i przyjazna atmosfera

Remont biblioteki w Szkole Podstawowej nr 23 zakończył się z początkiem lutego 2026 roku. Odświeżone wnętrza zachwycają nie tylko nowym wyglądem, ale przede wszystkim funkcjonalnością i otwartością. Pomieszczenia zostały wyposażone w nowe meble, regały, oświetlenie oraz strefy czytelnicze, które sprzyjają zarówno nauce, jak i relaksowi przy książce.

Zmieniono również układ przestrzeni, dzięki czemu biblioteka stała się bardziej dostępna i komfortowa dla wszystkich użytkowników – uczniów, nauczycieli, a także mieszkańców dzielnicy. Nowy wystrój podkreśla ciepły, przyjazny charakter miejsca, zachęcając do częstych odwiedzin.

Miejsce dla całej społeczności Maciejowa

To, co wyróżnia bibliotekę SP nr 23 po remoncie, to jej nowa funkcja społeczna. Pomieszczenie przestało być wyłącznie szkolną czytelnią – stało się międzypokoleniowym centrum spotkań, w którym mogą integrować się różne grupy wiekowe.

W planach są m.in.:

spotkania autorskie z lokalnymi pisarzami,

warsztaty literackie i artystyczne dla dzieci i seniorów,

wieczory głośnego czytania ,

oraz wydarzenia kulturalne promujące czytelnictwo i wspólne spędzanie czasu.

Dzięki takiemu podejściu biblioteka ma szansę stać się sercem życia społecznego w Maciejowie – miejscem, gdzie mieszkańcy mogą nie tylko sięgać po książki, ale też rozwijać pasje, wymieniać doświadczenia i budować więzi sąsiedzkie.

Sukces mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego

Realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy zgłosili inicjatywę w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. To właśnie ich głosy i determinacja sprawiły, że biblioteka przeszła gruntowną przemianę.

Zabrzański Budżet Obywatelski od lat umożliwia realizację pomysłów, które odpowiadają na realne potrzeby lokalnych społeczności. Remont biblioteki w SP nr 23 jest doskonałym przykładem, jak nawet stosunkowo niewielkie inwestycje mogą mieć duży wpływ na życie dzielnicy – wspierając edukację, kulturę i relacje międzyludzkie.

Edukacja i kultura w nowym wymiarze

Nowa biblioteka to nie tylko miejsce wypożyczania książek, ale też przestrzeń edukacyjna i kulturalna. Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych zasobów, rozwijać zainteresowania, uczestniczyć w warsztatach i spotkaniach. Dorośli z kolei zyskują miejsce do spokojnego czytania, rozmowy czy wymiany pomysłów.

Dyrekcja szkoły i nauczyciele zapowiadają, że w nowej przestrzeni będą organizowane również wspólne inicjatywy szkolno-sąsiedzkie, które wzmocnią więzi między szkołą a mieszkańcami dzielnicy.

Odnowiona biblioteka w SP nr 23 w Zabrzu to przykład, jak dzięki wspólnym inicjatywom można stworzyć miejsce, które łączy pokolenia, wspiera edukację i inspiruje do działania. Dla Maciejowa to nie tylko biblioteka – to nowe centrum lokalnej kultury i spotkań.

źródło: UM Zabrze

