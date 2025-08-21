Samochody z USA – jak działa import i dlaczego cieszy się taką popularnością?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:44 pm• Ciekawostki

Import samochodów z USA to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi rynku motoryzacyjnego w Polsce i Europie. Coraz więcej kierowców decyduje się na sprowadzenie samochodu z USA , ponieważ oferta amerykańska przyciąga zarówno atrakcyjnymi cenami, jak i dużą różnorodnością modeli – od luksusowych limuzyn, przez sportowe coupe, aż po praktyczne SUV-y i pickupy. Proces importu nie jest jednak prosty i wymaga fachowej organizacji, znajomości przepisów oraz wsparcia logistycznego.

Dlaczego samochody z USA są tak popularne?

Rynek amerykański charakteryzuje się ogromną skalą – co roku sprzedaje się tam kilkanaście milionów pojazdów. W efekcie wiele samochodów bardzo szybko trafia na aukcje, mimo że są w dobrym stanie technicznym. W Polsce każdego miesiąca sprowadza się ponad 3 000 aut ze Stanów Zjednoczonych, a zainteresowanie wciąż rośnie.

Najważniejsze powody popularności to:

Cena – pojazdy bywają tańsze niż ich odpowiedniki w Europie, nawet po doliczeniu kosztów transportu i podatków.

Stan techniczny – amerykańskie drogi i klimat są dla aut łagodniejsze, co przekłada się na mniejsze zużycie.

Bogate wyposażenie – modele z USA często posiadają wersje z pełnym pakietem dodatkowych opcji, które w Europie są rzadkością.

Unikatowość – wiele marek i modeli nie jest oficjalnie dostępnych w europejskiej sprzedaży.

Etapy importu auta ze Stanów Zjednoczonych

Proces sprowadzenia pojazdu zza oceanu przebiega w kilku wyraźnie określonych krokach:

Zakup na aukcji – najczęściej korzysta się z platform takich jak Copart czy IAAI. Licytacje obejmują zarówno auta powypadkowe, jak i bezwypadkowe. Opłata i formalności – kupujący ma zwykle do 7 dni na uregulowanie płatności. Transport do magazynu w USA – pojazd musi zostać odebrany z placu aukcyjnego i przewieziony do terminalu logistycznego. Przygotowanie do wysyłki – auto trafia do kontenera lub na statek typu Ro-Ro (roll-on/roll-off). Transport morski – najczęściej przez porty w Los Angeles, Houston, Savannah, Tacoma lub Linden. Do Europy samochody przypływają m.in. do Gdańska, Gdyni, Rotterdamu, Bremerhaven czy Kłajpedy. Odprawa celna – po dotarciu do portu auto podlega kontroli i procedurom celnym. Transport do kraju docelowego – samochód przewożony jest do Polski lub innego kraju, a następnie przygotowywany do rejestracji.

Koszty związane z importem

Na ostateczną cenę sprowadzenia samochodu składa się kilka elementów:

cena wylicytowanego auta,

opłaty aukcyjne,

koszt transportu w USA (średnio od 200 do 600 USD w zależności od odległości od portu),

fracht morski (około 900–1500 USD),

cło i podatek VAT,

akcyza (w Polsce zależna od pojemności silnika – 3,1% dla jednostek do 2 000 cm³ i 18,6% dla większych).

W praktyce koszt importu auta z USA może być niższy niż zakup podobnego modelu w Europie, szczególnie w przypadku samochodów klasy premium. Skorzystaj z kalkulator samochody z USA, aby przeliczyć koszta.

Największe wyzwania przy imporcie

Choć import z USA jest opłacalny, nie jest pozbawiony trudności. Problematyczne bywają różnice w standardach technicznych – amerykańskie auta wymagają przeróbek, np. zmiany oświetlenia czy prędkościomierza. Kolejnym wyzwaniem są kwestie formalne i celne. Brak doświadczenia lub błędy w dokumentach mogą prowadzić do dodatkowych kosztów i opóźnień.

Z tego powodu importerzy często decydują się na współpracę z wyspecjalizowanymi firmami logistycznymi, które zajmują się całością procesu – od zakupu, przez transport, po dostarczenie samochodu pod wskazany adres.

Profesjonalne wsparcie logistyczne

Na rynku działa wiele podmiotów, które oferują kompleksowe usługi importu. Jednym z przykładów jest W8 Shipping – amerykańska firma transportowa, która obsługuje klientów w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.

W8 Shipping zapewnia transport samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, statków i pojazdów specjalnych. Dysponuje pięcioma dużymi magazynami w USA (Los Angeles, Houston, Savannah, Tacoma i Linden), co gwarantuje sprawny odbiór aut z aukcji oraz bezpieczeństwo przechowywania.

Firma współpracuje bezpośrednio z dużymi operatorami logistycznymi, takimi jak MSC, APL czy Hyundai. Dodatkowo jest oficjalnym przedstawicielem aukcji Copart, co daje dostęp do pełnych opisów pojazdów i dodatkowych usług. Według opinii partnerów mocnymi stronami W8 Shipping są stabilność, niezawodność i przejrzystość procesów biznesowych.

Perspektywy rynku importu aut z USA

Rosnące zainteresowanie samochodami ze Stanów Zjednoczonych wskazuje, że trend ten będzie się utrzymywał. W Polsce widać wyraźne przesunięcie preferencji w stronę pojazdów amerykańskich, szczególnie wśród osób poszukujących aut luksusowych lub sportowych.

Warto zwrócić uwagę, że import z USA nie ogranicza się jedynie do samochodów osobowych. Coraz częściej sprowadza się również motocykle, kampery czy ciężarówki, które w Europie są trudno dostępne lub osiągają znacznie wyższe ceny.

Samochody z USA to atrakcyjna alternatywa dla oferty europejskiej. Niższe ceny, lepsze wyposażenie i unikalne modele sprawiają, że rynek ten stale się rozwija. Choć proces importu wymaga wiedzy i doświadczenia, odpowiednia organizacja oraz wsparcie profesjonalnych firm logistycznych minimalizują ryzyko i pozwalają na bezpieczne oraz szybkie sprowadzenie pojazdu zza oceanu.

