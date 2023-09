Taniej po Śląsku z PKP Intercity – przewoźnik obniża ceny biletów okresowych!

1 września PKP Intercity wprowadza rekordowe obniżki cen miesięcznych biletów odcinkowych na Śląsku. Upust obejmie w sumie 52 odcinki, na których ceny spadną nawet o 161 zł. W województwie śląskim największa zniżka to blisko 60 procent.

PKP Intercity wchodzi w nowy rok szkolny z dużymi obniżkami cen biletów miesięcznych. W ten sposób narodowy przewoźnik chce zachęcić kolejnych pasażerów do wybierania ekologicznego środka transportu jakim jest kolej. Aby zachęcić podróżnych do korzystania z kolei, PKP Intercity postanowiło uatrakcyjnić ceny biletów okresowych w województwie śląskim. W efekcie wprowadzono zniżki na 52 odcinkach.

Narodowy przewoźnik największą obniżkę przygotował dla mieszkańców Mysłowic i Katowic. Upust na trasie między tymi miastami sięgnie 161 zł. To spadek o niemal 60 procent względem starej ceny biletu miesięcznego. Na dużych zniżkach skorzystają także mieszkańcy Krakowa i Katowic. Między stolicami regionów podróżni pojadą 145 zł taniej. Obniżki odczują także pasażerowie z Krzeszowic, którzy chcieliby regularnie podróżować do Krakowa i z powrotem. Obejmie ich obniżka o wartości 106 zł. W województwie śląskim na 30 odcinkach pasażerowie pojadą o ponad 50 zł taniej, to niemal 58 procent odcinków.

Taniej w całej Polsce

Obniżki cen biletów okresowych obejmują 15 województw. Zakres obniżek jest bardzo szeroki, wynosi od 1 zł do 239 zł i zależy od dotychczasowych cen oraz poziomu wypełnienia składów na wybranych trasach. Z nowych cen ucieszą się nie tylko mieszkańcy Śląska, ale również pasażerowie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego, którzy będą mogli na niektórych odcinkach liczyć na obniżki przekraczające 50%. Z jeszcze wyższych upustów skorzystają pasażerowie z trzech województw: świętokrzyskiego, pomorskiego i podkarpackiego gdzie obniżki biletów sięgną nawet 60% na niektórych odcinkach. Obniżka ma znacząco poprawić sprzedaż biletów miesięcznych i wypełnić składy, szczególnie w dni pracujące, kiedy pasażerów jest zwykle mniej.

Zniżki powyżej 100 zł na 190 odcinkach

Na 190 odcinkach PKP Intercity skala obniżki biletów waha się między 100 a 239 zł, a w przypadku 206 odcinków upusty wyniosą między 50-99 zł. Na największą kwotową obniżkę będą mogli liczyć pasażerowie podróżujący na trasie Słupsk – Trójmiasto. Zapłacą oni za bilet miesięczny aż o 239 zł mniej. Jednak wysokie upusty wprowadzono także na trasach: Rzeszów Główny – Przemyśl, gdzie cena biletu spadła o 146 zł, Skarżysko Kamienna – Kielce, ze zniżką na poziomie 117 zł, czy Olsztyn Główny – Toruń, z upustem rzędu 115 zł. Największy procentowy spadek ceny biletu miesięcznego objął odcinek Skarżysko Kamienna – Suchedniów, gdzie obniżka sięgnie 69%, co przeliczeniu na kwotę daje 184 zł obniżki.