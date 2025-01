Zaginął 22 letni Arackal Jenix z Zabrza. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:55 am• Ważne w mieście

Policja w Zabrzu prowadzi intensywne poszukiwania zaginionego Arackala Jenixa, 22-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna zaginął na początku stycznia, opuszczając swoje miejsce zamieszkania z zamiarem udania się do Katowic. Do tej pory jego los pozostaje nieznany. Policja apeluje do osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje o zaginionym, o pilny kontakt.

Okoliczności zaginięcia

Zaginiony Arackal Jenix ostatni raz był widziany 2 lub 3 stycznia 2025 roku około godziny 21:00. Wówczas opuścił swoje miejsce zamieszkania w Zabrzu, deklarując, że zamierza udać się do Katowic na ul. Mariacką, znaną jako popularne miejsce spotkań i rozrywki. Niestety, od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną ani znajomymi, co wzbudziło poważne zaniepokojenie bliskich.

Do dnia dzisiejszego, mimo podjętych działań przez Policję i zaangażowania rodziny, nie udało się ustalić miejsca pobytu zaginionego.

Rysopis zaginionego

Policja udostępniła szczegółowy rysopis, który może pomóc w identyfikacji Arackala Jenixa:

Wzrost: 185 cm

185 cm Sylwetka: normalna

normalna Włosy: czarne, półdługie

czarne, półdługie Zarost: broda i wąsy

broda i wąsy Oczy: piwne-czarne

piwne-czarne Nos: normalny

normalny Uszy: normalne

normalne Uzębienie: pełne

Ubiór w chwili zaginięcia

W chwili zaginięcia Arackal Jenix był ubrany w:

brązową zimową kurtkę długości do bioder,

ciemne spodnie jeansowe,

czarną wełnianą czapkę,

sportowe buty typu adidas z białą podeszwą, trzema białymi paskami na palcach oraz białymi językami.

Mężczyzna miał przy sobie czarną torbę typu „nerkę”, którą zwykle nosił przewieszoną przez ramię.

Apel Policji do mieszkańców

Policja w Zabrzu apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego aktualnego miejsca pobytu, o pilny kontakt. Wszelkie informacje można zgłaszać pod numerem telefonu 47 8543 200 lub na numer alarmowy 112. Nawet drobne szczegóły mogą być kluczowe dla rozwiązania sprawy.

Katowice – ostatni znany cel podróży

Ulica Mariacka w Katowicach, do której zaginiony prawdopodobnie zmierzał, jest miejscem znanym z licznych lokali gastronomicznych i rozrywkowych. Jest to popularne miejsce spotkań, szczególnie wieczorami. Policja sprawdza monitoring w tej okolicy i prowadzi rozmowy z osobami, które mogły widzieć Arackala Jenixa w tym rejonie.

Jak możesz pomóc?

Jeśli posiadasz informacje dotyczące zaginionego, nawet jeśli wydają Ci się one mało istotne, przekaż je Policji. Pomocne mogą być również nagrania z kamer samochodowych lub monitoringów w rejonie Zabrza i Katowic z dat 2–3 stycznia 2025 roku.

Pamiętaj, że każda wskazówka może mieć znaczenie dla zlokalizowania zaginionego i udzielenia mu pomocy.

