Tribute to Dire Straits Zabrze – Koncert – Bilety 2023

Kiedy: 26 września 2023 o godz. 19:30



Zabrze – woj. Śląskie Dom Muzyki i Tańca, ul. Gen. de Gaullea 17

Bilety: Kup na KupBilecik.pl

Jeden z największych zespołów lat 80-tych, Dire Straits, przygotowuje się do serii hitów podczas koncertu A Tribute to Dire Straits. Zespół powstał w 1977 roku z inicjatywy artystów takich jak Mark Knopfler, John Illsley, David Knopfler i Pick Withers, a ich muzyka szybko zdobyła uznanie na całym świecie. W latach 1985-1986 zespół zagrał światową trasę koncertową, podczas której sprzedał trzy miliony biletów, a fani kupili 100 milionów płyt, zawierających takie przeboje jak Sultans of Swing, Walk of Life i Money for Nothing. Brothers in Arms, najlepiej sprzedający się album Dire Straits, był pierwszym albumem, który sprzedał ponad milion kopii w formacie CD.

Mimo rozwiązania zespołu w 1995 roku, ich muzyka nadal żyje dzięki koncertom typu Tribute. A Tribute to Dire Straits był już grany w kilku krajach, a bilety zawsze rozeszły się błyskawicznie, na przykład w Szwecji i Danii. Szwedzcy muzycy, którzy tworzą ten projekt, od lat cieszą się uznaniem widowni i krytyków, a prasa zachwyca się ich umiejętnościami. Według Corren, A Tribute to Dire Straits to wysoki standard, a Barometr pochwalił grającego na gitarze Stefana Jonssona za jego fenomenalne umiejętności.

Od roku 2000 nasza firma miała okazję promować w Polsce kilka koncertów Marka Knopflera z zespołem, a wszystkie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Teraz przyszedł czas, byśmy zaprezentowali Państwu wyjątkowe wydarzenie, jakim jest A Tribute to Dire Straits. Bilety są dostępne do nabycia na stronie: www.KupBilecik.pl.