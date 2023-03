Wiadukt nad DK88 na ulicy Hermisza otwarty dla kierowców

Od 15 marca 2023 roku, kierujący pojazdami mają możliwość korzystania z nowego wiaduktu nad drogą krajową nr 88, usytuowanego wzdłuż ulicy Hermisza. Inwestycja ta została przeprowadzona w ramach projektu „Modernizacja obiektów inżynieryjnych na obszarze miasta Zabrze, podzielonego na etapy”. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwiła wykonanie siódmego etapu tego zadania.

Umowa, zawarta w kwietniu poprzedniego roku, opiewa na wartość przekraczającą dwa i pół miliona złotych (2 641 952,60 zł). W ramach projektu przeprowadzone zostały takie prace jak: demontaż i ponowne wzniesienie płyty wiaduktu, wzmocnienie dźwigarów stalowych, modernizacja przyczółków i podpór, a także wykonanie nowej nawierzchni drogowej wraz z dylatacjami i unowocześnionym systemem odwodnienia.

Dzięki temu przedsięwzięciu, kierowcy mają do dyspozycji nowoczesny i solidny wiadukt, który zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania na terenie Zabrza. Wykonanie tego etapu inwestycji to ważny krok w realizacji szerszego projektu modernizacji obiektów inżynieryjnych, który po zakończeniu przyczyni się do dalszego rozwoju infrastruktury drogowej w mieście.