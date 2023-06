ZUS: Złóż wniosek o 500 plus do końca czerwca, by nie stracić pieniędzy za ten miesiąc

Zostało kilka dni na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze 500 plus, by mieć kontynuację wypłaty świadczenia. Pamiętajmy, że od daty złożenia wniosku zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. Jeśli rodzic zrobi to jeszcze w czerwcu, to ma wówczas zagwarantowaną wypłatę do końca sierpnia wraz z wyrównaniem świadczenia od czerwca.

– Złożenie wniosku po 30 czerwca spowoduje, że rodzice czy opiekunowie stracą prawo do wyrównania za ten miesiąc, a świadczenie będzie przyznane od miesiąca, w którym złożyli wniosek. Zatem, jeśli ktoś złoży wniosek w lipcu, prawo do świadczenia będzie przyznane od lipca, czyli nie będzie miał świadczenia za czerwiec, jeśli w ktoś złoży wniosek w sierpniu, to wówczas straci pieniądze za czerwiec i lipiec, bo prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli od sierpnia – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Inaczej jest, gdy wniosek jest składany na nowo narodzone dziecko. Wówczas rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku od dnia jego urodzenia, aby dostać 500 plus z wyrównaniem od daty narodzin pociechy.

Do tej pory rodzice i opiekunowie z województwa śląskiego złożyli 496 tys. wniosków o świadczenie 500 plus na nowy okres świadczeniowy. 96 proc. wniosków jest już rozpatrzonych. – Od początku czerwca trwają wypłaty świadczeń na okres świadczeniowy 2023/2024. Rodzice, którzy do 30 kwietnia złożyli prawidłowo wypełniony wniosek o 500 plus, pierwszy przelew świadczenia otrzymają do końca czerwca. Jeśli wniosek o świadczenie został złożony w maju, wypłata zostanie zrealizowana do 31 lipca z wyrównaniem od czerwca. Jeżeli wniosek wpłynie w czerwcu, pieniądze na koncie z wyrównaniem od czerwca pojawią się do końca sierpnia – wyjaśnia rzeczniczka.

Rodzice powinni zwracać uwagą, czy wniosek jest wypełniony poprawnie i czy nie zawiera błędów. Jeśli wniosek jest niepoprawnie wypełniony to trzeba go zweryfikować, a to wpływa na wydłużenie czasu załatwienia sprawy i wypłatę świadczenia. Najczęstszym błędem jest wpisanie niepoprawnego numeru PESEL dziecka, czy też numeru rachunku bankowego.

Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, min. przez aplikację mobilną mZUS, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

źródło: ZUS